推动2026-2030年老越合作走深走实、提质增效

3月19日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部长郑文决在河内会见了古巴驻越南大使罗赫利奥·波兰科·富恩特斯（Rogelio Polanco Fuentes）。

郑文决简略介绍了越南共产党第十四次全国代表大会、第十六届国会和各级人民议会选举的结果，革新40周年总结工作，以及实现越南发展目标的各项战略决议的落实情况。

罗赫利奥·波兰科·富恩特斯对越共十四大以及不久前举行的重要选举取得圆满成功表示祝贺。他指出，大会与选举的成功举办，充分体现了越南人民在步入新发展时期所展现的凝聚力、高度政治信任以及奋发向上的渴望。波兰科·富恩特斯还高度评价了越南中央宣教与民运部在凝聚政治思想、指导宣传与群众工作等方面发挥的重要作用，特别是在向民众传达和落实党的方针政策过程中所作出的积极贡献。

罗赫利奥·波兰科·富恩特斯介绍了古巴当前面临的困难形势，并对越南党、国家和人民在这一特殊时期给予古巴的支持、团结与良好合作表示衷心感谢。

双方就两党在思想、宣教、出版领域的合作重点进行了交流，并一致同意，配合推动落实越共中央宣教与民运部与古共中央思想部的合作协议，其中包括在2026年内举行专题研讨会。

值此机会，郑文决重申，越南党、国家和人民始终密切关注并与古巴党、国家和人民并肩同行。他表示，相信凭借坚定的政治本领、丰富的革命智慧与实践经验，古巴共产党必将进一步巩固全党全民的团结，采取符合实际的有效措施，克服一切困难挑战，坚定不移地朝着革命目标迈进。（完）