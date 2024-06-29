推动越韩关系迈上新台阶

在越南政府总理范明政从6月30日至7月3日对韩国进行正式访问前夕，越南外交部常务副部长阮明宇接受了媒体记者有关此次访问和双边关系的采访。



关于范明政总理和夫人即将对韩国进行正式访问的目的、意义和重要性，阮明宇表示，这是自2022年两国关系升级为全面战略伙伴关系以来，越南高层领导人首次对韩国进行正式访问。



此次访问是在越韩关系进入历史最佳阶段的背景下进行的。两国政治互信日益增强；防务安全合作持续深化；两国地方合作和民间交流不断扩大。



阮明宇指出，范明政总理此次对韩国进行正式访问意义重大。



一是，此访体现了越南党和国家领导人对越韩全面战略伙伴关系的重视，表达了落实两国高层共识和两国关系升级后于2023年6月签署的越韩全面战略伙伴关系行动计划。



二是，双方以此次访问为契机，回顾两国全面战略伙伴关系新发展，讨论战略、国防安全、经贸合作、投资、民间交流等问题，同时加强多边论坛和重点领域合作，推动两国关系迈上新台阶。



三是，在国际和地区形势复杂多变的背景下，此访充分体现越南外交政策继续重视对韩友好合作关系；愿为维护和促进地区乃至世界和平、稳定、合作与发展作出贡献。

阮明宇介绍此次对韩国进行正式访问期间的重要活动时表示，范明政一行将开展30多项活动。除了与韩国高层领导人的活动外，范明政将出席企业论坛、旅游促进与文化合作论坛、越韩劳务论坛等三场论坛以及包括与韩国经济组织领导人的座谈会和与韩国知识分子和科学家就半导体和人工智能举行的座谈会。



范明政还将与在越投资的部分主要韩国经济集团的领导代表举行会面。此外，范明政还将造访越南大使馆，与旅韩越南人会面；慰问越韩多元文化家庭；在首尔大学发表政策演讲，参观三星集团位于京畿道平泽市的半导体工厂等。



可以看出，范明政此次访韩的活动非常全面，包括与政界、经济金融界、人民友好组织的活动。此访期间系列活动的一半以上将集中在经济领域。



越韩经济合作持续蓬勃发展，成为双边关系的亮点。韩国是越南最大的外国投资来源国，累计直接投资总额达870亿美元。两国互为重要贸易伙伴，2023年双边贸易额近800亿美元。



此外，韩国是发达国家，在经济发展、高科技、半导体、人工智能等方面具有诸多优势。通过此次访问期间与韩国经济界的系列活动，越南期望双方在经贸投资领域提升质量，实现供应链多元化；加强在半导体、配套产业、数字化转型、绿色转型、循环经济、应对气候变化等未来领域的合作；促进两国劳务、文化产业、旅游等领域的合作。从而，双方可以实现将双边贸易额提升至1000亿美元，并在2030年达到1500亿美元的目标，为越南实现“2045年成为高收入地发达国家”战略愿景做出贡献。（完）