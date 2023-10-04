推动越英战略伙伴关系深入、务实、高效发展

10月4日中午，越南国会对外委员会主任武海河在国会大厦会见了大不列颠及北爱尔兰联合王国苏格兰事务大臣阿利斯特·杰克(Alister Jack)。

越南国会对外委员会主任武海河在会见中强调，越英关系发展势头良好，特别是两国将关系提升为战略伙伴关系并签署越英自由贸易协定（UKVFTA）之后。

武海河对英国结束《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)谈判表示祝贺，相信该协定将成为促进两国贸易增长的杠杆，并为两国带来实实在在的利益，造福两国人民。

除经贸合作外，国会对外委员会主任希望英国继续在机制建设、政策、人力资源培训、教育培训、绿色转型和可持续发展技术转让等方面向越南提供支持。

与此同时，双方继续增进两国代表团互访；推动两国合作机制落地实施。双方在多边论坛上密切配合、相互支持；促进贸易和投资合作；鼓励英国企业加大对英国有优势且符合越南发展方向的领域的投资力度。

对于两国议会合作，武海河强调，越南国会与英国议会关系发展势头良好，为深化两国战略伙伴关系作出重要贡献。

越南国会希望通过议会外交不断增进政治互信和人文交流，提升各领域合作成效，分享后疫情时代立法、绿色增长、可持续发展等方面的经验。

大不列颠及北爱尔兰联合王国苏格兰事务大臣阿利斯特•杰克希望双方进一步推进在经贸等领域的双边合作关系，推动越英战略伙伴关系走向深入、务实高效发展。

阿利斯特•杰克希望越南国会和政府继续着力破除体制机制障碍，为英国企业对越投资创造条件。（完）