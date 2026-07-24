推动越美全面战略伙伴关系务实发展

7 月 23 日，越南外交部副部长阮明姮在外交部驻地会见了美国新任驻越南特命全权大使詹妮弗·威克斯·麦克纳马拉（Jennifer Wicks）。

阮明姮副部长对詹妮弗·威克斯·麦克纳马拉女士出任美国驻越南大使表示祝贺，并相信凭借在美国政府多年的工作经验，詹妮弗大使在越南的工作任期将取得成功，为推动越美全面战略伙伴关系稳定、务实和高效发展做出积极贡献。阮明姮副部长强调，越南将美国视为最重要的合作伙伴之一；认为两国关系拥有坚实的基础和广阔的发展空间。

越南外交部副部长建议詹妮弗大使发挥桥梁作用，与越南外交部及各部门紧密配合，推动高层代表团互访与接触；加强经济、贸易与投资合作；同时扩大在科技及其他潜力领域的合作。

阮明姮希望，美国支持越南成功举办 2027 年 APEC 年，积极配合落实越南的优先事项和倡议；同时希望迎来唐纳德·特朗普（Donald Trump）总统赴越南出席 APEC 领导人非正式会议周。

美国驻越大使詹妮弗评价说，美越关系正处于良好发展阶段，拥有坚实的基础和合作扩大的诸多潜力；强调美国高度重视与越南的全面战略伙伴关系。

詹妮弗大使表示，将与越南外交部及相关部门紧密配合，发挥桥梁作用，推动高层交流与接触，高效落实各优先合作领域，从而为推动两国关系日益务实、高效发展做出贡献。

双方同意继续紧密配合，有效落实越美全面战略伙伴关系框架。（完）