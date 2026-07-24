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推动越美全面战略伙伴关系务实发展
阮明姮副部长对詹妮弗·威克斯·麦克纳马拉女士出任美国驻越南大使表示祝贺，并相信凭借在美国政府多年的工作经验，詹妮弗大使在越南的工作任期将取得成功，为推动越美全面战略伙伴关系稳定、务实和高效发展做出积极贡献。阮明姮副部长强调，越南将美国视为最重要的合作伙伴之一；认为两国关系拥有坚实的基础和广阔的发展空间。
越南外交部副部长建议詹妮弗大使发挥桥梁作用，与越南外交部及各部门紧密配合，推动高层代表团互访与接触；加强经济、贸易与投资合作；同时扩大在科技及其他潜力领域的合作。
阮明姮希望，美国支持越南成功举办 2027 年 APEC 年，积极配合落实越南的优先事项和倡议；同时希望迎来唐纳德·特朗普（Donald Trump）总统赴越南出席 APEC 领导人非正式会议周。
美国驻越大使詹妮弗评价说，美越关系正处于良好发展阶段，拥有坚实的基础和合作扩大的诸多潜力；强调美国高度重视与越南的全面战略伙伴关系。
詹妮弗大使表示，将与越南外交部及相关部门紧密配合，发挥桥梁作用，推动高层交流与接触，高效落实各优先合作领域，从而为推动两国关系日益务实、高效发展做出贡献。
双方同意继续紧密配合，有效落实越美全面战略伙伴关系框架。（完）