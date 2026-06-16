推动越泰教育合作与人文交流

日前，越南驻孔敬总领事丁黄灵与孔敬大学领导及人文与社会科学学院代表举行工作会谈，就越南学研究中心建设路线图进行交流并达成共识。

会谈中，丁黄灵高度评价孔敬大学为筹建该中心所作出的努力和基础设施投入。孔敬大学是泰国领先的高等教育机构之一。他表示，作为具有区域影响力的研究与培训平台，越南学研究中心将为开展越南专题研究提供支持，提供涵盖多个领域的相关资料和知识，为促进两国教育合作、人文交流及民间外交发挥积极作用。

越南驻孔敬总领事馆还将配合提供相关资料和信息，介绍越南风土人情，同时向旅泰越南侨胞及国际友人宣传越南民族解放英雄、世界文化名人——胡志明主席的生平与贡献。

丁黄灵相信，越南学研究中心将成为帮助旅泰越南人传承民族文化和越南语的重要平台，同时继续发挥桥梁纽带作用，推动越泰全面战略伙伴关系不断向纵深发展。

孔敬大学方面，校长助理阿查拉万·托帕克—恩加姆对越南驻孔敬总领事馆的积极配合表示欢迎，并支持于今年8月底举行越南学研究中心揭牌仪式的计划。

与此同时，人文与社会科学学院院长奥拉泰·莱克表示，校方希望借此机会推动与越南部分高校及文化、教育机构签署合作备忘录，进一步拓展双方合作。

丁黄灵强调，越南驻孔敬总领事馆将继续与有关伙伴密切协作，确保越南学研究中心揭牌仪式取得圆满成功，使其成为促进文化教育合作倡议、增进两国人民友谊的重要活动，并为纪念越泰建交50周年作出积极贡献。（完）