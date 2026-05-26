推动越泰全面战略伙伴关系强劲发展

应泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔及夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年5月27日至29日对泰国进行正式访问。



这是苏林首次访问泰国，适逢2026年两国共同庆祝建交50周年（1976年8月6日 - 2026年8月6日）进行。此次访问是两国最高领导人共同回顾过去50年历程的契机，旨在开辟新机遇、注入新动力与新活力，推动越泰合作关系迈向更高、更实、更深层次，满足两国人民的共同利益，促进地区乃至世界的和平、合作与发展。



自1976年8月6日两国正式建立外交关系以来，双边合作关系在广度和深度上均取得了日益迅速的发展。两国领导人与人民之间始终保持着良好的关系和高度的政治互信，双方互访频繁，助力构成了坚实且重要的基石，推动双方在国家、政府、国会、企业、地方等各个层级、各类渠道以及民间交流中的关系不断深化、互信持续增强。



越南政府总理黎明兴与阿努廷·参威拉军会晤。图自越通社

目前，两国在外交、国防、安全及其他经济合作领域中拥有多达10个合作与对话机制。其中，总理级联合内阁会议机制是两国关系的独特亮点，体现双方在推动全面合作方面的紧密联系与协调配合。



在国际舞台上，两国在区域和国际论坛上，特别是在东盟、联合国、亚太经济合作组织以及湄公河次区域合作机制等平台保持着密切合作。值得一提的是，越南与泰国同其他东盟国家携手并进，持续巩固内部团结，发挥东盟的核心作用，共同致力于实现《东盟共同体愿景2045》。



在过去一段时间里，经济、贸易与投资合作是两国最突出的合作支柱之一。泰国是越南在东盟内部最大的贸易伙伴。2025年双边贸易额达到220多亿美元，同比飙升约10%；2026年前4个月已达到85.9亿美元。两国设定了早日实现250亿美元贸易额的目标。



为了将这一目标化为现实，除了传统领域外，越南和泰国还优先在数字化转型、电子政务、绿色经济、公正能源转型、创新转型等新兴领域开展合作。两国政府正努力减少贸易壁垒，推动双边贸易向更平衡、互利共赢的方向发展，并鼓励本国企业在对方市场扩大投资和长期经营。



两国国防与安全合作日益务实并向纵深发展。双方在打击跨国犯罪、毒品走私、人口贩卖、维护网络安全以及应对非传统安全挑战方面保持着密切配合，为巩固互信、维护地区和平与稳定环境作出了重要贡献。旅游与民间交流也是两国关系中的一大亮点。



据外交部副部长阮孟强介绍，此访意义重大。这是苏林总书记、国家主席履新后首次访问东盟国家，同时恰逢两国关系刚刚提升为全面战略伙伴关系。苏林此访体现了越南对越泰关系以及东南亚地区的高度重视。这也是两国高级领导人就有效落实新合作框架的各大方向进行深入探讨的契机，从而为未来一段时期的双边关系注入更多新活力。

越南驻泰国大使范越雄。图自越通社

越南驻泰国大使范越雄表示，此次访问期间，苏林将与泰国最高层领导人进行会晤，对于增强两国高级领导人之间的相互理解与信任具有至关重要，为两国各部门和人民在未来一段时期继续推进合作与交流奠定了坚实的前提和基础。



访问期间，双方将公布纪念建交50周年的标志，并通过2026-2031年阶段落实越南与泰国全面战略伙伴关系行动计划。



值此机会，越南与泰国的企业也将开展多项会面、接触与交流活动，以寻找商机，加强在投资、贸易及其他经济领域的合作。



此外，苏林总书记还将与旅泰越南侨胞举行见面会，倾听侨胞的心声与愿望，体现党和国家对海外越南人社群的关怀。



凭借50年良好友好关系、高度政治互信的坚实基础以及巨大的合作潜力，苏林此次访泰将为推动越泰关系更强劲发展，并在未来迈向新的高度注入新动力。（完）