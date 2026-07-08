推动越法全面战略伙伴关系框架落地见效

7月8日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见了来访的法国欧洲和外交部秘书长马丁·布里安(Martin Briens)。



黎怀忠高度评价马丁·布里安此访，同时强调，越南始终重视并希望不断巩固和深化与法国的关系。黎怀忠对两国关系升级以来取得的积极成果表示高兴，并强调，越法合作不仅为两国人民带来切实利益，也为促进世界和平、稳定、对话与合作作出贡献。



黎怀忠对《越法全面战略伙伴关系联合声明》行动计划正式生效表示欢迎，并认为，这是将两国全面战略伙伴关系联合声明中的战略方向具体化为实质性合作项目和计划的重要框架。黎怀忠建议，双方继续加强在各渠道的高层与各级代表团互访与接触；发挥两国外交部在协调有效落实全面战略伙伴关系框架中的牵头作用，并转达了对法国欧洲和外交部长让-诺埃尔·巴罗尽早访越的邀请。



黎怀忠同时建议，双方加强国防安全合作，希望法国早日批准在河内通过的《联合国打击网络犯罪公约》，派团积极参加由越南主办的东海问题论坛。同时，推动能源领域合作，特别是双方在宁顺2号核电站建设项目以及各战略基础设施项目中的合作潜力。



黎怀忠也建议，双方更加有效挖掘贸易投资合作潜力，希望法国早日完成EVIPA批准程序，继续推动欧盟委员会尽早解除对越南水产品的IUU“黄牌”警告，同时支持越南尽早被移出OECD税务不合作管辖区名单。



黎怀忠建议，双方拓展在关键矿产、科技和创新等新领域的合作，早日有效落实两国政府间科技与创新合作协定，推动VNREDSat-2卫星项目，同时加强文化、卫生、民间交流和地方合作。

会见现场。外交部供图

马丁·布里安强调，越南是法国在亚太地区可信赖且具有重要战略地位的伙伴，并认为，两国关系升级为全面战略伙伴关系为双边合作增添了新价值并开辟了诸多新合作机遇。马丁·布里安强调，法国一贯支持多边主义，愿与越南一道有效落实《越法全面战略伙伴关系联合声明》行动计划，加强在双边、多边机制以及区域和国际论坛中的协调配合。



马丁·布里安表示，法国愿尽快将合作方向具体化为实质性项目。法国正与越南伙伴密切配合推动核电领域合作，并希望法国企业参与越南战略基础设施项目，特别是河内—胡志明市高速铁路、河内—海防铁路项目，以及继续配合解决河内地铁3号线项目的有关问题。



马丁·布里安希望加强与越南在稀土领域的合作，并强调，法国在该领域拥有丰富经验和技术，同时愿推动与越南在航天、VNREDSat-2项目、文化、卫生和地方合作等方面的合作。



关于越方提出的建议，马丁·布里安表示，法国EVIPA批准进程正在取得积极进展，并强调，法国愿在OECD相关问题上支持越南，并继续在欧盟内发声，推动早日解除对越南水产品的IUU“黄牌”警告。



双方还就共同关心的地区和国际问题进行了广泛深入的交流，并一致同意，继续加强协调配合，支持多边主义，推动对话合作，尊重国际法，为维护地区和世界的和平、稳定与可持续发展作出贡献。（完）