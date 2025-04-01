推动越比在教育培训与科学研究领域的合作

4月1日，在比利时国王和王后对越南进行国事访问期间，比利时各位部长、省长以及比利时多所大学和研究机构代表团前往河内国家大学进行访问。值此机会，河内国家大学与比利时瓦隆-布鲁塞尔驻越代表团、鲁汶大学（KU Leuven）及布鲁塞尔自由大学（VUB）联合举办了一系列学术交流与合作对接活动。



上述系列活动包括与鲁汶大学联合举办的“三十年来通过越比联合研究促进可持续发展”研讨会；与比利时瓦隆-布鲁塞尔驻越代表团联合举办的“如何加强比越在学术、研究及创新领域的合作？”高级学术座谈会；与布鲁塞尔自由大学联合举办的“数字医学在神经退行性疾病治疗中的全球视角”研讨会。



在活动上，河内国家大学校长黎君表示，本次学术交流与合作对接活动是一个重要的里程碑，回顾了越比在科学研究与教育培训领域30年来的成功合作历程，同时也为未来的合作前景打开了新局面。尤其是，比利时各位部长、省长的出席表明了比利时政府对与越南在教育领域合作的高度重视和关注。



鲁汶大学校长吕克·塞尔斯（Luc Sels）表示，越比教育合作一直以来通过两国高校和研究机构的联合研究而保持稳定发展。他指出，在当前世界面临诸多变革与日益复杂的挑战，如气候变化、公共卫生、可持续发展和能源需求增长的背景下，更有必要扩大和深化学术合作。

在“三十年来通过越比联合研究促进可持续发展”研讨会上，与会代表就未来推动和拓展越比研究合作的机制和计划进行了交流讨论。越南与比利时在科学研究领域的合作将带来诸多实际效益，而成功的研究合作需要适当的工具和支持机制。



越南与比利时已建立了资金资助计划、人员流动机制和体制支持体系，以促进合作伙伴关系的发展。许多与会者认为，应继续投资于学术伙伴关系，加强联合资助项目，以便扩展和发展创新解决方案，共同应对全球挑战。



值此机会，河内国家大学及其下属单位与比利时多个机构签署了6项合作谅解备忘录，涉及培训、研究和学术交流。这些合作备忘录将有助于进一步加强合作，为河内国家大学与比利时各合作伙伴之间的多元合作提供更加稳固的法律框架。（完）