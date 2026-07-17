推动越柬跨境电子商务发展

7月15日，越南工贸部电子商务与数字经济局和越南驻柬埔寨大使馆商务处与柬埔寨商会联合举办了以“推动越南与柬埔寨跨境电子商务、市场对接与扩大出口潜力”为主题的研讨会。



越南工贸部代表团团长阮英宇，越南驻柬埔寨大使馆商务处处长杜越方，越柬企业协会主席奥肯哈·伦·里西（Oknha Leng Rithy），柬埔寨总商会副会长谭莫尼万（Tan Monivann）等领导出席活动。



越南工贸部代表团团长阮英宇在研讨会上发言表示，越南与柬埔寨是两个邻国，有着传统的友谊和全面的合作关系。2025年，双边贸易额达逾113亿美元，两国领导人已设定早日提升至200亿美元的目标。跨境电子商务将成为实现这一目标最重要的增长动力和增长空间之一。



阮英宇说，越南目前是东南亚电子商务发展最快的市场之一。2025年，在线零售规模达约310亿美元，增长超25%，约60%的人口参与在线购物。与此同时，柬埔寨的数字经济也在强劲发展，拥有年轻人口和日益提高的互联网使用率。地理相邻和物流便利是两国企业通过电商平台将商品直接送达消费者的理想条件。



阮英宇相信，跨境电子商务合作将继续发展，成为新的增长渠道，为将双边贸易额提升为200亿美元目标作出切实贡献，有助于推动两国数字经济发展。



越南工贸部代表团团长阮英宇发表讲话。图自越通社

柬埔寨总商会副会长谭莫尼万表示，电子商务在柬埔寨仍是一个新领域，而越南已取得强劲发展但仍有巨大潜力。此次研讨会是双方深入交流、共同探讨并推动该领域发展的重要平台。他也强调，柬埔寨希望学习越南在精简行政机构和简化投资、贸易审批事项方面的经验。



谭莫尼万强调，目前有许多越南企业在柬埔寨有效投资。柬方将继续鼓励并为在柬生产、食品加工和技术领域的项目创造更加便利的投资条件。



越柬企业协会主席奥肯哈·伦·里西则认为，在全球数字化转型的背景下，跨境电子商务正成为帮助企业更快接触市场、降低成本和提高竞争力的新动力。电子商务不仅是一个新的销售渠道，更是连接供应链、推广品牌和扩大市场的平台。



奥肯哈·伦·里西高度评价此次研讨会，并将其视为管理部门、企业和技术平台交流经验、分享信息和寻找新合作机会的良好平台，使电子商务真正成为推动越柬经济合作的新动力。



奥肯哈·伦·里西承诺，越南-柬埔寨企业协会将继续与会员企业一道同行，继续与越南驻柬埔寨大使馆、商务处、工贸部和柬埔寨商会配合，支持企业接触新技术、扩大市场和提高经营效率，共同建设现代化、透明和可持续的越柬电子商务生态系统。



研讨会期间，组委会还安排了展位区域，供两国企业展示和推广其优势产品，进一步拓展市场渠道，接触更多外部市场。（完）