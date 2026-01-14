推动越柬务实高效合作

越通社驻金边记者报道，1月13日下午，阮孟强在柬埔寨商业部总部会见了柬埔寨商业大臣占尼莫（Cham Nimul）。阮孟强在会见中高度评价两国经贸合作取得的积极成果，其中2025年越柬双边贸易额达113.3亿美元。



占尼莫祝贺越南近年来在经贸领域取得的成就，并将其视为值得柬埔寨学习的典范；同时相信，今后一段时间内，越南经济将在东盟乃至全球范围内继续保持较高增长势头。



双方还就多项推动双边经贸合作和经济互联互通的措施进行了交流，力争在不久的将来将双边贸易额提升至200亿美元。



此前，1月12日，阮孟强礼节性拜会了柬埔寨副首相、国家禁毒委员会主席奈萨文（Neth Savoeun）。



越南代表团会见国家禁毒委员会主席奈萨文。图自越通社

阮孟强在会见中祝贺柬埔寨近年来取得的发展成就，包括保持稳定的经济增长速度，为维护经济社会稳定、改善人民生活水平作出积极贡献。



奈萨文祝贺越南取得的突出发展成就，特别是越南在2025年实现8.02%的经济增长率，充分体现了越南经济强劲复苏和充满活力的发展态势。



他高度评价越南在地区和国际舞台上不断提升的作用和地位，并相信越南共产党第十四次全国代表大会将取得圆满成功。



双方一致强调，加强各部委和地方之间协调配合的重要意义，认为应继续维持并充分发挥现有合作机制的作用，进一步推动务实、高效合作，不断深化越柬两国睦邻友好、传统友谊和全面合作关系，为地区稳定、发展与和平作出积极贡献。（完）