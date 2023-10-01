推动越墨友好关系迈上新台阶

据越通社驻墨西哥记者报道，此访意在2023年将越南与墨西哥关系提升为全面伙伴关系，同时庆祝2025年两国建交50周年。



访问期间，陈光方在墨西哥参议院与参议院第一副议长弗洛雷斯举行会谈（Sergio Pérez Flores），会见对外委员会主任科拉·塞西莉亚·皮内多·阿隆索（Cora Cecilia Pinedo Alonso）、边界与移民委员会主任伯莎·艾丽西亚·卡拉韦奥·卡马雷纳（Caraveo Camarena）。



在墨西哥众议院，陈光方与众议院副主席乔安娜·亚历杭德拉·费利佩·托雷斯（Joanna Alejandra Felipe Torres）举行会谈，会见墨西哥众议院对外委员会主任、墨越友好议员小组组长阿尔弗雷多·费马特·巴努埃洛斯（Alfredo Femat Bañuelos），会见社会委员会主任安娜·卡琳娜·罗霍·皮门特尔（Anna Karina Rojo Pimentel）。



陈光方在会上表示，越南一贯重视发展与拉美国家，特别是墨西哥国家、议会和人民的传统友好关系。 墨西哥是越南在美洲最重要的合作伙伴之一，希望两国关系日益全面深入务实发展。



陈光方表示，当前越墨关系已达到新高度，两国建立全面伙伴关系框架的条件已经成熟。 越南国会支持并希望双方尽快商定越墨全面伙伴关系联合声明草案。

在当前形势下，越南和墨西哥等传统友好国家需要加强相互支持，为维护地区和世界的和平稳定作出贡献，同时要促进双边合作关系特别是经贸合作关系，造福两国人民。陈光方表示，墨西哥是越南在拉美地区最重要的市场之一，呼吁两国加强对接，用好《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CTTPP），造福两国人民。他说，2022年双边贸易额达到54亿美元，两国经贸合作潜力仍有待挖掘。

墨西哥高级领导人在会上强调，越南是该国在东南亚最重要的合作伙伴，墨西哥始终希望加强与越南在各个渠道的关系，特别是推动双边经贸投资合作。



在议会合作方面，陈光方与墨西哥参众两院领导人一致同意推动两国立法机构在双边和多边框架内的合作。 推动高层领导代表团的互访，继续在多边议会论坛上相互配合和支持。



访问期间，陈光方和越南国会代表团会见墨西哥工党总书记阿尔贝托·阿纳亚·古铁雷斯（Alberto Anaya Gutierres）、会见海军少将卡洛斯·爱德华多·勒埃格利斯（Carlos Eduador Le' Eglise）、墨西哥城首都政府代表，走访越南驻墨西哥大使馆等。



此前，代表团还向位于墨西哥城市中心民族自由公园的胡志明主席纪念碑敬献鲜花。（完）