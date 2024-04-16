越通社驻哈瓦那记者报道，4月15日下午，越南政府副总理陈流光在哈瓦那革命宫会见了古共中央第一书记、古巴国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔（Miguel Díaz-Canel）。

陈流光在会见中强调，越南的一贯立场是始终与古巴保持团结一致，支持古巴，反对并呼吁解除对古巴的封锁和禁运政策。

米格尔·迪亚斯-卡内尔强调，越古关系是由胡志明思想和古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗引领共同进行民族解放斗争和社会主义建设的两个民族之间的特殊关系。这一关系一直本着坦诚和互信精神得到巩固和发展，同时在当前背景下充分发挥了战略性作用。

陈流光向米格尔·迪亚斯-卡内尔通报其与古巴政府领导之间的会谈结果，同时就进一步推动两国全面合作关系走深走实提出了部分建议。

陈流光强调，须制定相应机制和措施化解困难，提高双边经贸与投资合作水平，有效开展农业等领域合作项目，从而进一步深化越古全面友好合作关系。

米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯高度评价越南企业在古巴开展联营与投资项目，从而对促进古巴经济平稳增长做出了积极贡献；强调古巴一向关注并为正对该国经贸、消费品生产、可再生能源、建材和工业园区基础设施等领域进行投资的越南企业创造便利条件。

米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯希望越来越多越南企业与古巴开展农业、食品加工、能源、汽车工业、生物制药和医疗服务等领域务实合作，从而充分挖掘各国现有的优势，推动越古关系进入共同发展的新阶段。

*同日，陈流光也会见古巴总理曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯（Manuel Marrero Cruz）。陈流光重申，越南继续与古巴并肩同行，保持团结一心，支持古巴，反对并呼吁解除对古巴的封锁和禁运政策。

曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯高度评价越南成为古巴在亚太地区的第一大投资来源地和马里埃尔发展特区的第二大投资来源地。他提议两国政府继续密切配合有效落实两国高层领导所达成的协议，希望越南支持该国企业赴古投资兴业等。

*在此期间，陈流光同古共中央政治局委员、古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚（Bruno Rodríguez Parrilla）举行工作会谈；前往首都哈瓦那胡志明公园，向胡志明主席献花；到古巴民族英雄何塞·马蒂（José Martí）纪念碑敬献鲜花；参观古巴在亚太地区内越南项目，与在古越南企业界会面等。（完）