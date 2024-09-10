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推动越南语的国际传播 提升语言软实力
越南语使者、老挝大学讲师 Lanny Phetnion：“我将继续向更多老挝人传播越南语。作为一名越南语教师，我有更多机会向学生传播越南语，让学生们更加了解越南和越南语，然后让他们像我一样，成为越南语使者，并持续向下一代传播越南语和文化。”
老挝-越南阮悠双语学校学生 Chivanh Bounheuang: “今天我参加了比赛，认识了Lanny老师。她的越南语说的特别好。我很想成为像她一样的越南语使者，在老挝传播越南语，向老挝人民介绍越南语及其历史。”
外国越南语使者竞赛有利于推广越南文化，为海外越南人学习、使用与保护越南语注入动力，成为越南文化走向世界的坚实支点。
越南驻老挝大使馆临时代办潘明战：“今后，越南驻老挝大使馆将继续同越南人社群协调配合大力展开弘扬越南语日活动，旨在鼓励和推广越南语教学运动，提高旅居老挝越南人在尊重、保护与弘扬越南语方面的认识与责任，为建设稳定、团结、强大和信息祖国的海外越南人社区做出贡献。”
越南与老挝关系日益得到扩大与发展，越南语将满足两国加强合作、知识和经验交流的需求。因此，老挝参赛者获得2024年外国越南语使者称号一事显示出越南语始终在老挝得到关心、发展和弘扬，有助于培育老越特殊友谊。（完）