推动越南老街省与中国云南大理州经贸合作

10月21日上午，越南老街省与中国云南省大理州经贸合作推介会在老街坊举行。此次会议是落实两地友好合作、共同发展的重要开端，为双方在贸易、物流、旅游、高新农业、清洁能源及人文交流等领域开展务实高效合作创造了诸多机遇。



近年来，大理州与越南的经贸关系发展迅速。2024年，大理州对越南进出口总额超过10亿元人民币，占该州外贸总额的36%，主要出口产品包括葡萄、柑橘类水果、叶菜、鲜榴莲及农产品加工品。



老街省人民委员会副主席阮成生强调，与自然风光秀丽、文化底蕴深厚、旅游和农业发达、在中国西南地区具有战略地位的大理州相比，老街与大理有诸多相似之处，如同为多民族的山区地区，资源丰富，文化多样，正共同迈向绿色增长、发展旅游业、高新农业与清洁能源的方向。



然而，老街的突出优势在于边境位置、国际口岸、泛亚物流走廊及直接贸易合作潜力；而大理则在清洁工业、旅游科技、新能源和现代城市规划方面具有显著优势。双方互补性强，合作潜力巨大，为两地企业与民众带来共同利益与发展机遇。



大理州委书记杨国宗表示，对大理而言，越南始终是最重要的经贸合作伙伴之一，双方在经贸、文化及旅游领域的交流不断扩大。大理的葡萄、柑橘、石榴、洋葱、大蒜等农产品经由河口口岸出口至越南，深受越南消费者喜爱。而越南的火龙果、龙眼、巴沙鱼、辣椒、咖啡以及水泥、橡胶等工业产品也以较大数量和良好信誉进入中国市场。

杨国宗表示希望，此次访问老街和经贸推介活动将成为与越南各地方一道开展更广泛、更深入、更高质量的务实合作的新起点，从而推动各行业共同发展，发挥互补优势，实现共同繁荣。未来，双方将进一步推动贸易往来与产业联动，加强工业发展与人文交流，深化两国民众情谊。



借此机会，双方企业介绍了各自的优势与潜力，希望通过深化合作，继续促进双边贸易增长，提高越中两国进出口额。



为落实合作方向，会议期间举行了农产品进出口、数字技术等领域企业合作协议签署仪式。老街省承诺将指导相关职能部门与大理州密切协作，发挥经贸投资桥梁作用，为大理及云南省各地企业在老街省顺利开展业务提供最便利的手续、基础设施及物流服务支持。（完）