推动越南湄公河三角洲地区全面可持续发展

越共中央政治局关于《到2030年湄公河三角洲地区国防安全和社会经济发展方向和2045年和展望》的第13号决议（13-NQ/TW）提出了将湄公河三角洲地区发展成为文明、生态和可持续发展区域，不断弘扬江河文化，具有中等偏上的发展水平，经济社会基础设施配套、现代、合理且适应气候变化，人们生活水平不断提高，各民族文化丰富多样并得到保护等全面发展地区。

充分挖掘潜力与优势

为贯彻落实中央政治局第13号决议，各地党政机关迅速出台行动计划，并制定符合当地实际情况的实施方案。

隆安省是湄公河三角洲地区第一个发布2021~2030年隆安省发展规划和2050年愿景的省份。隆安省省委书记、人民议会主席阮文得先生表示，为落实党中央政治局第13号决议，该省提出了到2030年发展成为南部地区活跃、高效和可持续发展的经济中心，成为九龙江三角洲都市-工业经济走廊的门户，与胡志明市和南部东边地区密切相连。2050年成为越南全国领先工业省份，是区域重要经济增长引擎，发展水平相当于越南南部东边地区发展水平较高的省份。

目前，隆安省正在采取系列措施以实现上述目标，如推动行政体制改革取得新突破进而优化营商环境、发展人力资源尤其是高素质人力资源、促进改革创新、数字化转型等。

2023年，隆安省预计完成或超额完成23个经济社会发展目标中的21个，地区生产总值增速达5.77%的目标。2024年该省将着力发挥潜力和优势，有效落实各项规划和项目、推动经济结构调整、提高经济增长质量和竞争力等。

同步落实关键任务目标

继隆安省之后，朔庄省是湄公河三角洲第二个公布2021~2030年朔庄省发展规划和2050年愿景的省份。该省力争到2030年成为湄公河三角洲相当发达的省份之一 ，到2050年成为湄公河三角洲充满活力的发展地区，是越南全国经济中等偏上的省份。

朔庄省省委副书记、人民委员会主席陈文楼先生表示，该省将充分利用沿海位置和跨地区交通基础设施的优势，发展成为九龙江三角洲地区通往东海的主要门户，是区域农业、工业、服务、物流等重要产业枢纽。

为了实现这些目标，朔庄省重点促进三大经济支柱，即：加工制造业、农业渔业、服务业旅游业，同时发展能源、港口、物流等潜在产业，进一步提高行政体制改革、省级治理和公共管理效率等。

根据朔庄省2021~2030年发展规划及2050年愿景，到2030年，该省将拥有8个工业园区和18个产业集群。此外，该省还投建诸多重点工程项目，其中包括陈题（Trần Đề）深水港项目及与其他省市相连接的交通工程项目。

朔庄省人民委员会主席陈文楼先生表示，越共朔庄省党部第十四次代表大会确定了三大突破口，其中包括加强人力资源，尤其是高素质人力资源全面开发利用，以满足当地社会经济发展需求。近年来，朔庄省多措并举，致力提高全省劳动力质量，特别是与当地潜力产业有关的人力资源，推动省内职业教育机构与省外企业、大学院校合作，组织招生、培训，提高劳动者素质与技能，服务朔庄省及湄公河三角洲地区发展事业。（完）