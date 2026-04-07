推动越南文化更好走向世界 进一步增强国家软实力

艺术家黎友孝的《蚕》展览会将在第61届威尼斯双年展上亮相，成为以当代艺术语言将越南文化推向世界的重要里程碑。越南首次在这一全球最具声望的艺术盛事之一上设立国家展位。



在意大利威尼斯的展览空间中，装置作品《蚕》以多层次的艺术结构呈现，将越南的传统、信仰与当代生活交织融合，以一种崭新的造型语言加以再现，但仍深具文化根基。蚕的生长、吐丝、结茧与重生的生命周期被艺术家作为隐喻，用来表达人类与民族文化的发展历程：默默积累、持续奉献，并不断自我更新。



越南参与第61届威尼斯双年展的意义已超越纯粹的艺术范畴。这体现出一种主动融入的姿态，以及在国际艺术空间中展现文化特色的愿望，同时也推广一个开放、具有深厚文化底蕴、愿意与世界艺术展开对话的越南形象。



2026年3月初，越南杂技联合会代表团参加了在西班牙赫罗纳市举行的2026年"金象"国际马戏节，并在国际舞台上留下了深刻印记，所有三个参赛节目全部荣获奖项。



此前，"双人爱情"（Duo Love）节目曾在2025年哈萨克斯坦阿拉木图国际马戏节上获得金奖，并在2025年俄罗斯联邦"无国界"国际马戏节上获得银奖。



"斗笠荡"节目。图自越通社

马戏节结束后不久，越南杂技联合会就收到了多个国际杂技团的合作邀请。其中，"双人爱情"节目被提议与德国隆卡利杂技团（欧洲著名杂技团之一）签订为期一年的演出合同。"斗笠荡"和"剑上倒立"节目也收到了参加2026年9月哈萨克斯坦国际马戏节的邀请。特别是，"斗笠荡"还收到参加于2027年1月举行的摩纳哥蒙特卡洛国际马戏节的邀请。



可以说，从在意大利举办的美术展，到越南杂技艺术在欧洲斩获的各类奖项，都表明越南文化艺术正经历着强劲的转型，并逐步在国际舞台上确立自身地位。这些艺术事项不仅有助于推广越南的国家形象和人民风貌，还展现出越南文化在新时代的创造力、融合能力以及广泛的传播力。



据越南文化体育与旅游部表演艺术局局长春北表示，越南艺术家所取得的成就，正是越南投资和融入国际社会所取得成效的有力证明。这一精神也契合越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议。



该决议明确指出，拓展文化领域的国际融合范围将有助于提升国家的综合实力、地位、声誉以及软实力。决议同时强调，其核心目标和重要任务之一是积极主动推进文化领域的国际融合，在弘扬越南文化价值的同时，吸收人类文化精髓，从而进一步增强国家软实力等。（完）