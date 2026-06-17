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推动越南国会与德联邦议院合作关系深化发展
在通报越南国内情况时，国会副主席表示，2026年对越南而言具有特殊意义，将迎来诸多重大政治事件。越南正集中精力完善体制、同步发展基础设施、推动科技、创新与数字化转型，并发展高质量人力资源；同时，继续坚定奉行独立、自主，国际关系多边化多样化的对外路线。
国会副主席表示，越南国会已通过多项重要的法律和决议，旨在完善体制、破解发展瓶颈，为经济社会发展注入动力；同时，不断创新立法与监督工作。
阮氏清强调，越南始终高度重视德国在欧洲及全球的地位和作用，并高兴地看到两国战略伙伴关系在诸多领域继续保持积极、全面的发展势头。双方通过高层互访与接触，使政治外交关系不断得到巩固；贸易与投资合作继续成为重要动力，同时科学技术、国防安全、教育培训、劳务、民间交流及地方合作等领域的合作也在日益深化拓展。
为推动越德关系迈上新台阶，国会副主席建议双方增进政治互信，保持高层代表团往来；推动在国际组织和多边论坛上协调立场并相互支持；鼓励德国企业扩大对高新技术、数字化转型、绿色转型、可再生能源、基础设施、物流及绿色金融等领域的投资；同时，建议德方继续推动尚未批准该协定的欧盟成员国尽早批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA），并支持尽早解除对越南水产品出口的IUU“黄牌”警告。
阮氏清还建议双方加强在科学技术、生物技术、医疗和医药领域的合作；扩大国防安全、联合国维和领域的合作；推动签署政府间劳动合作与职业教育合作协议，并扩大高质量人力资源培训项目。