推动越南商品深度融入英国供应链

7月8日，2026年英国越南商品推广周正式开幕，剪彩仪式在伦敦沃克斯豪尔斯戴布里奇套房酒店举行，旨在促进两国在纺织服装、消费品、家具等主要领域的合作。

此次活动恰逢越英经济关系进入将高层承诺转化为具体合作机遇和企业界实际利益的新阶段。越南驻大不列颠及北爱尔兰联合王国大使杜明雄强调，近年来两国多领域合作发展良好，突出标志是双方于2025年10月越共中央总书记苏林正式访问英国期间建立了全面战略伙伴关系框架。



据杜明雄大使介绍，英国在金融、银行、创新、可再生能源、教育和科技方面具有优势——这些领域有望成为双边关系的新动力。2025年，两国货物贸易额约达90亿美元，其中越南实现顺差。这一成果得益于两大重要平台：双边自由贸易协定（UKVFTA）和英国加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。

越南驻大不列颠及北爱尔兰联合王国大使杜明雄在开幕式上发表讲话。图自越通社

从国家管理角度，工贸部贸易促进局副局长黎黄财表示，越南商品在英国推广周是在全球多个重点市场开展的系列贸促活动之一。目标不仅停留在销售层面，更要为具有竞争优势的越南产品进行品牌推广，从而逐步将越南商品更深入参与当地供应链。



在活动上，来自英国企业和机构的意见为越南商品在英国的发展历程提供了实际视角。



英国咖啡协会执行董事保罗·鲁克将越南咖啡誉为英国咖啡行业“鲜为人知的瑰宝”。他表示，过去二三十年来，越南咖啡在英国许多烘焙咖啡和速溶咖啡产品中发挥着重要作用。仅2025年一年，英国从越南进口的绿咖啡豆金额已超过1.6亿英镑（约合2.14亿美元）。



物流问题揭示了一个较少被提及但具有决定性的问题：越南商品能否在英国立足，很大程度上取决于运输和清关环节。AMS配送中心总监阿曼·苏雷指出，从越南工厂到英国买家手中，涉及运输、海关、进口关税、仓储和配送等一系列环节。



展示空间讲述了越南企业征服国际市场的另一番故事。来自老街省的“丰海名茶”品牌每年向市场供应约2000吨干茶。据丰海老街股份公司董事会主席申文秀介绍，越南是世界珍贵茶叶产区之一，北部山区仍保留着数百年树龄的古树雪茶林。将老街茶叶带到伦敦，企业不仅介绍一种产品，更讲述了一个关于越南土地和茶人的故事。



一场贸促活动的价值不仅在于推广活动本身，更重要的是在企业、进口商和分销体系之间建立长期联系的能力。正是这些联系决定了越南商品在英国市场可持续存在的可能性。（完）