推动越南各部委、地方与广东省的合作

会见中，双方高兴看到随着越中关系的发展，越南各部门、地方与广东省之间的交流合作取得积极成果，其中各级代表团互访频繁，贸易合作保持增长，2025年贸易额达631亿美元，增长12.3%，约占越中贸易总额的21.3%；各领域合作得到深入推进，特别是在交通基础设施、城市铁路、高科技生产、工业园区运营等领域。

阮明羽祝贺广东省经济发展水平在全国一直处于领先地位，2025年该省GDP接近21000亿美元，并希望，双方继续推动越南各部门、地方与广东省以及粤港澳大湾区整体的合作。

阮明羽建议双方加强各级代表团互访，办好2027年在广东举行的越南各部门、地方与中国广东省第十次合作协调会议，制定优先合作内容清单以共同协调实施，推动已建立友好关系的地方之间的实质合作，分享关于经济特区发展、建设金融中心与高科技和先进制造相结合的经验；合作发展多式联运物流链，特别是港口系统；欢迎广东大型权威企业扩大对越的投资力度。

阮明羽对广东领导和人民始终关注、保护与胡志明主席和越南革命相关的历史遗迹表示衷心感谢，并建议双方推动人文交流，配合办好"红色之旅"活动，加强人才培养合作，增加为越南留学生到广东及粤港澳大湾区大学学习提供的奖学金，为越南驻广州总领事馆的工作创造便利条件。

马文峰对阮明羽的合作建议表示赞同，并强调，广东省特别重视与越南部门和地方之间的交流合作以及希望双方加强友好交流和各领域的实质合作。

马文峰诚挚邀请越南领导人经常到广东访问和工作，从而为推动双方在贸易、投资、工业园区基础设施建设、城市交通、绿色生产、新能源和旅游、人文交流等领域的合作创造强劲动力，同时欢迎越南青年代表参加在广东举行的"红色之旅"研学活动。（完）