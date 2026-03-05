推动越南公安部与俄罗斯联邦紧急情况部间合作

梁三光在会上表示，自越共中央总书记苏林于2025年5月对俄罗斯进行正式访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典以来，越俄两国在政治外交、安全国防、科学技术、经济、教育培训、交通、文化和民间交流等多个领域的合作关系持续积极发展。



梁三光强调，俄罗斯紧急情况部部长亚历山大·库连科夫是越共十四大和传统春节之后，越南公安部接待的第一位外国执法机关负责人。这是双方交流、确定促进两部合作关系措施的重要契机。



在专业合作方面，基于两国间的高度政治互信，越南公安部与俄罗斯联邦紧急情况部一直保持紧密合作，取得了许多积极成果。双方经常进行代表团互访，分享预警和预防紧急情况的经验；参与有关消防、救援、救灾和防灾的展览和学术研讨会。



会谈现场。图自越通社

在气候变化和紧急情况日益复杂的背景下，两位部长一致同意加强各级别代表团互访，扩大在风险预警和预防方面的经验分享。梁三光建议俄方分享关于预警指挥中心运营的经验和技术，以支持越南刚于2026年1月落成的火警信息传输系统指挥信息中心的活动；同时继续支持干部培训，以及转让用于消防、救援的技术和设备。



亚历山大·库连科夫祝贺越共十四大取得圆满成功，强调这是越南在革新40年后，以长远视野和宏伟目标开启新发展征程的重要里程碑。俄紧急情况部及俄罗斯联邦各执法机关与越南公安部的合作是越俄全面战略伙伴关系的重要支柱之一。双方将继续在具有潜力和需求的领域，特别是在应对紧急情况方面，拓展合作空间。



双方一致同意尽早组织以越南境内重点能源设施发生火灾、爆炸为模拟情景的消防和救援联合演习。（完）