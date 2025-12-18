推动越南企业掌握铁路技术的“杠杆”

政府刚颁布第319/2025/ND-CP号法令，对重点铁路项目中科技发展与技术转让方面的专项机制做出规定。这被视为完善相关制度的重要举措，为国内企业深度参与北南高速铁路项目供应链提供了法律依据。



为私营经济参与大型项目创造法律框架，政府近日颁布了第319/2025/NĐ-CP号决议（第319号法令），详细规定了实施专项机制和政策的内容、程序、手续及权限，特别涉及重点工程和国家重大铁路项目在科学技术发展、研究、应用及技术转让方面的专项机制。



据专家分析，第319号法令被认为是制度完善的重要一步，为国内企业更深入参与大型铁路项目提供了法律基础，其中包括北南高速铁路项目。该项目总投资超过670亿美元，不仅是越南前所未有的基础设施工程，还可视为对私营经济参与大型公共工程的一次能力检验。



第319号法令的一个亮点是具体规定了被授权或委托接受技术转让的越南组织和企业的遴选标准。根据规定，企业必须满足法律资格、财务能力、基础设施与技术条件、人才资源等要求，同时具备在技术转让后组织接收、掌握并发展技术的能力。



目前，已有包括和发、THACO、Fecon、Viettel等企业，参与到北南高速铁路超级项目中与自身能力相匹配的环节，从材料供应、设备制造、车厢、钢结构，到电力系统、信号、控制及维护等领域。

和发集团的生产线。图自越通社

为迎接政府对北南高速铁路超级项目的“订单”，和发将于12月19日启动在榕桔的特种钢材及铁路钢轨生产项目。该项目投资额为10万亿越盾，占地近15公顷，设计年均功率为70万吨。



榕桔和发钢铁股份公司对外事务总监武春河表示，该项目将采用欧洲最先进的生产技术，包括四辊灵活轧机系统与先进的热处理系统，实现卓越的几何精度和力学性能；整个生产流程实现全数字化，可精确控制每项技术参数，确保产品均匀、稳定，并具备完整可追溯性，全面满足欧洲及国际高端钢轨标准。



此前，和发集团已与德国SMS集团签署钢轨及特种钢生产线技术合同，成为东南亚首家投资高速铁路钢轨生产的企业。这条生产线是钢轨制造领域最先进的，配备符合欧洲标准的全套质量控制设备。按计划，和发将于2027年生产首批钢轨。



和发计划于2027年投产高速铁路钢轨产品具有重大意义。一旦成功，越南将掌握这一战略性材料的供应，显著降低项目成本，并减少全球供应链波动带来的风险。



越南机械企业协会主席阮志创强调，第319号法令允许投资方向越南企业下达订单，这带来双重效益：既有助于减少进口依赖、降低项目成本10%—20%，又可创造数十万个高技术岗位。为抓住这一机遇，企业需在技术上进行深度投资，同时依靠大型企业引领，建设本土供应链。（完）