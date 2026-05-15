推动越南与联合国在预防和打击犯罪领域的合作

越通社驻欧洲记者报道，会见中，越南常驻联合国及维也纳国际组织代表团团长武黎泰黄大使转交了越南外交部长黎怀忠的贺信。

武黎泰黄大使强调，越南高度评价联合国毒罪办在提升越南预防打击犯罪、刑事司法、禁毒及应对新兴挑战（尤其是网络犯罪）等国家能力方面所提供的支持。越南始终重视与联合国毒罪办的合作关系，双方在多项双边活动以及预防打击犯罪相关多边进程中进行了有效协调。

借此机会，武黎泰黄大使感谢联合国毒罪办与越南协调于2025年10月在河内成功举办了《联合国打击网络犯罪公约》（又称河内公约）开放签署仪式。越南希望继续与联合国毒罪办在外交、法律进程中密切配合，推动公约早日生效并有效实施，为加强网络安全和预防打击高科技犯罪作出贡献。

武黎泰黄大使相信，在莫妮卡·凯西娜·朱玛女士的领导下，联合国毒罪办将继续发挥核心作用，推动全球打击各类跨国有组织犯罪的努力，促进司法公正、法治和可持续发展。

莫妮卡·凯西娜·朱玛表示，跨国有组织犯罪、毒品、人口贩卖、腐败、网络犯罪和恐怖主义正在复杂演变，对安全和可持续发展目标的实现产生负面影响。

朱玛提出了优先事项，即完善联合国毒罪办灵活、更具重点的改革战略和路线图；加强各专业领域之间的协调，并扩大与包括私营部门和学术界在内的各伙伴的合作。她还强调，需要确保发展中国家在全球优先事项制定过程中的发言权，并确认其任期的三个方针是“集体责任”、“信任”和“承诺”。（完）