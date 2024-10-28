推动越南与沙特阿拉伯关系取得新突破

继对阿联酋进行正式访问后，越南政府总理范明政偕夫人和越南高级代表团将应沙特王储兼首相穆罕默德•本•萨勒曼的邀请出席第八届沙特“未来投资倡议”大会并对沙特阿拉伯王国进行工作访问。

此次对沙特进行工作访问是在近期两国关系发展良好并取得许多实质性成果的背景下进行的。此次对沙特的工作访问将为两国传统领域合作注入新动能，推动潜力领域取得新突破，增进两国政治互信，为越南和沙特阿拉伯两国合作进入新阶段铺平道路。



多方面友好合作关系不断发展

越南与沙特阿拉伯于1999年建交。建交25年来，两国建立了牢固的关系，成为彼此在地区的重要伙伴。双方加强高层互访和各级代表团互访，举办投资论坛，为促进两国经贸和人文交流作出贡献。

最近，范明政2023年对沙特阿拉伯的访问为提升两国关系层次和水平做出了贡献，有助于促进海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)和东盟（ASEAN）的对接。

访问期间，双方成功举办越沙商务论坛并签署司法、外交、预防犯罪、旅游、贸易促进等领域5份合作文件，为完善两国关系法律框架创造有利条件。

此外，两国在多边和地区论坛上相互协调和支持。越南愿支持沙特加强与东盟的合作以及促进东盟与海合会的合作。沙特阿拉伯继续支持东盟和越南解决地区和世界问题的立场。



经贸合作亮纷呈、前景广阔

沙特阿拉伯目前是越南在中东北非地区第三大贸易伙伴，2023年双边贸易额达26.8亿美元。 2024年前9个月，双边贸易额达到22.1亿美元。

近年来，越来越多的沙特阿拉伯企业有兴趣并希望促进与越南在贸易、投资、能源、海港、清真食品、旅游、创新创意等领域的合作。

截至2024年9月，沙特阿拉伯在对越南投资的148个国家和地区中排名第79位，共有8个项目，注册资本总额为857万美元。

沙特阿拉伯多家大型企业和投资基金已在房地产、能源、钢铁等领域有效对越南投资。越南与沙特阿拉伯继续推进能源（石油化工、绿色能源）、投资、制造业、文化、清真产业，特别是旅游、体育发展方面的合作。

此外，越南与沙特在农业领域的合作潜力也十分巨大。

在发展合作方面，25年来，沙特发展基金（SFD）在越南为沙特与越南的牢固合作关系做出了重要贡献。截至2024年6月，沙特阿拉伯发展基金已向越南提供了12个项目，投资总额1.641亿美元的优惠贷款。

为了拓宽对越南的投资渠道，沙特阿拉伯的公共投资基金已承诺将更多资源投入到发展越南基础设施的大型项目上。

沙特多家大型企业表示将考虑扩大在越南钢铁、预制钢、零售、农业、清洁能源等领域的投资，希望通过越南扩大这些企业在东盟的业务。

目前，沙特阿拉伯约有4000名越南工人，从事建筑、工程、酒店和家政等多个领域。越南和沙特阿拉伯正在努力批准一项新的劳务合作协议，预计将在不久的将来签署。该协议有助于进一步加强两国关系。



创造双边关系新突破

范明政此次对沙特进行的访问继续成为两国关系的重要里程碑，体现了越南对沙特这一中东地区重要合作伙伴发展关系的重视和期待。

越南外交部副部长阮明恒表示，这是两国建交以来越南政府总理首次访问沙特阿拉伯，也是越南政府总理首次作为亚洲唯一的高级领导人在沙特阿拉伯举办的第八届未来投资倡议会议上发表讲话。因此，范明政总理此次对沙特进行工作访问具有重要意义，有助于增进政治互信、提升关系水平，推动两国经贸、投资和新领域实现新突破，为开启越南与沙特阿拉伯合作新时代注入动力。

范明政对沙特阿拉伯的访问有望为两国在吸引投资和促进新领域合作，特别是创新、数字化转型、绿色转型、能源转型、清真产业发展等方面实现突破，为越南商品和服务进入特别是沙特阿拉伯市场和海湾国家市场敞开大门。（完）