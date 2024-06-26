推动越南与欧盟经贸和投资合作

26日下午，越南国会副主席阮德海在国会大厦会见了由东盟-欧洲商务理事会主席詹斯·鲁贝特（Jens Rübbert）和越南欧洲商会主席多米尼克·米歇尔（Dominik Meichle）为首的东盟-欧盟商务理事会企业代表团。

阮德海高度评价越南欧洲商会、东盟-欧盟商务理事会乃至欧洲企业的各项活动以及那为越南经济社会发展乃至越南-欧盟全面合作伙伴关系发展做出积极的贡献。

阮德海强调，越南国会和政府一直同企业并肩同行，为他们在越南成功、长期和稳定投资创造一切便利条件。

为了推动越南与欧盟和各成员国的关系更有效发展，阮德海建议今后东盟-欧盟商务理事会、越南欧洲商会和欧盟各家企业加强对越营商投资六度，发挥《越南欧盟自贸协定》（EVFTA）以及越南与欧盟和欧盟成员国的其他协定的优势。

阮德海建议东盟-欧洲商务理事会、越南欧洲商会和欧盟企业发出声音，推动剩下欧盟国家议会尽早批准《越南欧盟投资保护协定》（EVFTA）；建议欧洲委员会基于对越南打击IUU捕捞中做出的努力给予认可的基础上尽早解除对越南出口的海产品的IUU“黄牌” 警告。

阮德海强调，越南国会支持并为包括欧洲企业在内的国内外人民和企业界的投资、生产和经营活动创建有利的法律框架。此外，根据越南的实践和国际承诺，继续完善法律体系，愿倾听意见和建议，推动越南与欧盟的关系尤其是经贸和投资关系更加深入、有效和务实发展。

詹斯·鲁贝特强调，《越欧自由贸易协定》为越南与欧盟贸易日益增长提供便利，同时表示，愿意与越南对许多领域进行投资、经营与合作。欧盟-东盟商务理事会和越南欧洲商会支持欧盟各国议会尽早批准《越欧投资保护协定》。

越南欧洲商会主席多米尼克·米歇尔认为，各场对话为越南吸引投资提供机会。他希望今后继续与越南国会和政府旗下部门和机构配合促进双方合作。

会见时，双方讨论了国会在财政政策和公共财政管理方面的优先事项，改善营商环境，吸引外资，性别分析方法在预算编制和国家发展中的应用。（完）