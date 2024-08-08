推动越南与柬埔寨防务关系走深走实

自8月7日至8日，由越共中央委员、中央军委委员、国防部副部长黄春战上将率领的国防部工作代表团对柬埔寨进行工作访问，出席第七次越南与柬埔寨防务对话。期间，8日上午， 黄春战上将一行礼节性拜会了柬埔寨副首相兼国防部部长狄西哈（Tea Seiha）。

狄西哈表示防务合作继续成为一个重要支柱并今后将继续得到推进。

黄春战上将强调，越柬两国军队和人民已在抗击侵略的殖民帝国主义者、推翻波尔布特种族灭绝政权中并肩作战，为两国人民带来独立自由和幸福。

黄春战上将强调，越南始终重视越柬睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期稳定关系并将巩固和发展该关系置于第一优先；支持独立、和平、发展并在国际和地区舞台上日益扮演巨大作用的柬埔寨。

黄春战上将向狄西哈通报了第七次越柬防务政策对话会取得的成果，双方已一致同意继续加强合作，有效开展一些合作内容。黄春战表示希望柬埔寨政府和狄西哈个人继续关注为旅柬越南人和在柬投资的越南企业创造便利条件；继续配合推进战争时期在柬牺牲的越南志愿军和专家遗骸寻找、归宿和送回国工作。

狄西哈表示希望，今后越柬防务合作乃至两国关系将举行得到培育并在各领域呈现良好发展势头，强调他个人将继续支持越南在柬埔寨的各项活动和由越南举行的活动。他同时表示希望，今后越南国防部继续支持和在各领域向柬埔寨提供更有效的帮助。

此前，7日下午，越共中央委员、国防部副部长黄春战上将和柬埔寨国防部常务国务秘书柴桑云（Chay Saing Yun）大将共同主持第七次越柬防务政策对话会。

访问柬埔寨期间，黄春战上将一行已前往越柬友谊纪念碑上香和敬献花圈；造访军队电信-工业集团旗下的Viettel Cambodia (Metfone)公司，同公司领导举行工作座谈。（完）