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推动越南与日本 “潜力无限”的合作关系
日前，河内市越日友好协会在河内举行第六次代表大会（2022-2027年任期）。大会选举了 共有27 名成员组成的新一届执行委员会。河内市交通运输局副局长陶越龙先生担任河内市越日友好协会会长。
2022-2027年，河内市越日友好协会力争新设2-3个分支机构，宣传越南党和国家以及河内市人民外交的路线；继续发挥其作为连接越南和日本企业和商人之间的桥梁作用，为河内首都经济、文化和社会等各方面发展创造合作机会。
河内市越日友好协会计划制定双边合作计划，举行各项文化交流、互相分享关于友谊与和平活动的经验；继续实施《友好家庭》计划，加强两国组织和企业之间的学习与交流活动；继续保持经济、文化、体育的交流活动。
出席大会， 河内市友好组织联合会常务副主席陈氏芳女士发言建议，在新一任期，河内市越日友好协会应着重宣传越日两国的友谊与合作关系，以增进两国人民，尤其是两国年轻一代的相互了解； 2023年举办切实有效的越日建交50周年庆祝活动；保持与日本大使馆和现有各伙伴伙的良好关系，寻求并扩大在日本的人民组织和友好组织的合作伙伴。此外，河内市越日友好协会应开展丰富、积极的活动，促进经济、文化、教育、旅游等领域的交流与合作。
日本驻越南大使馆代表上谷直子（Kamitani Naoko）女士表示，目前越南与日本的关系处于非常良好时期，两国在政治、外交、安全、文化、经济等各个领域的合作正在深入、广泛发展。这些成就在一定程度上得益于文化交流、民间外交，越日两国领导人和人民的深厚友谊等。
在2023年越日两国庆祝建交50周年的背景下，上谷直子女士认为，这是一个里程碑的时刻，为促进两国“潜力无限”的合作关系走向未来、走向世界奠定了基础。（完）
2022-2027年，河内市越日友好协会力争新设2-3个分支机构，宣传越南党和国家以及河内市人民外交的路线；继续发挥其作为连接越南和日本企业和商人之间的桥梁作用，为河内首都经济、文化和社会等各方面发展创造合作机会。
河内市越日友好协会计划制定双边合作计划，举行各项文化交流、互相分享关于友谊与和平活动的经验；继续实施《友好家庭》计划，加强两国组织和企业之间的学习与交流活动；继续保持经济、文化、体育的交流活动。
出席大会， 河内市友好组织联合会常务副主席陈氏芳女士发言建议，在新一任期，河内市越日友好协会应着重宣传越日两国的友谊与合作关系，以增进两国人民，尤其是两国年轻一代的相互了解； 2023年举办切实有效的越日建交50周年庆祝活动；保持与日本大使馆和现有各伙伴伙的良好关系，寻求并扩大在日本的人民组织和友好组织的合作伙伴。此外，河内市越日友好协会应开展丰富、积极的活动，促进经济、文化、教育、旅游等领域的交流与合作。
日本驻越南大使馆代表上谷直子（Kamitani Naoko）女士表示，目前越南与日本的关系处于非常良好时期，两国在政治、外交、安全、文化、经济等各个领域的合作正在深入、广泛发展。这些成就在一定程度上得益于文化交流、民间外交，越日两国领导人和人民的深厚友谊等。
在2023年越日两国庆祝建交50周年的背景下，上谷直子女士认为，这是一个里程碑的时刻，为促进两国“潜力无限”的合作关系走向未来、走向世界奠定了基础。（完）