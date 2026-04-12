推动越南与斯洛伐克双边关系务实合作

应越南政府总理黎明兴的邀请，斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐（Robert Fico）将于2026年4月12日至14日对越南进行正式访问。此访在越南与斯洛伐克传统友好关系和多领域合作积极发展的背景下进行，是双方继续巩固政治互信、推动务实合作、为双边关系开辟新方向的契机。



传统友好关系良好发展



越南与斯洛伐克拥有牢固的关系基础。1993年，当斯洛伐克从捷克斯洛伐克联邦中独立出来时，越南和斯洛伐克宣布继承越南与原捷克斯洛伐克之间的关系，将1950年2月2日定为两国建交日。



76年来，越斯关系保持良好发展势头。双方保持高层和各级经常性互访与交流。



2025年11月18日，越共中央总书记苏林会见对越南进行正式访问的斯洛伐克副总理兼国防部长罗贝尔特·卡利尼亚克（Robert Kaliňák）时强调，斯洛伐克始终是越南忠实、亲密的朋友。在高度政治互信的基础上，苏林建议双方保持各级代表团互访；同时加强发挥现有磋商与合作机制的效率，推动双边关系务实、全面、可持续发展；为两国各部委、行业和企业对接、扩大合作创造便利条件，使经济和科技成为双边关系的支柱，进一步推动文化、教育、旅游和民间交流合作。



罗贝尔特·卡利尼亚克强调，越南是斯洛伐克在本地区最重要的合作伙伴之一。斯洛伐克政府和人民始终希望进一步深化、提高与越南的多领域合作效率。他肯定将积极与斯洛伐克各部委及越南伙伴协调，推动越斯关系发展，使其与现有地位和潜力相称。 经贸合作保持增长势头



越共中央政治局委员、国防部长潘文江大将于2025年11月18日会见斯洛伐克副总理兼国防部长罗伯特·卡利尼亚克。图自越通社

两国经贸合作保持稳定增长势头。2024年，双边贸易额达17.3亿美元，2025年达17.8亿美元。



斯洛伐克是于2023年2月批准《越南-欧盟投资保护协定》的国家。截至2025年12月，斯洛伐克在越南有16个投资项目，注册资本总额超1.4亿美元，在对越南投资的153个国家和地区中排名第47位。越南目前在斯洛伐克有1个投资项目，投资总额44.7万美元。



在国防安全、科技、文化旅游和劳务等领域，两国也保持稳定合作，并逐步拓展。其中，科技合作是两国关系中最具发展前景的领域之一。



值得一提的是，斯洛伐克公民在2025年8月15日至2028年8月14日期间入境越南可免签证，已在促进两国民间交流、旅游和经济合作。



与此同时，约有1万名旅居斯洛伐克的越南人社群稳定发展，为斯洛伐克经济社会发展做出切实贡献，得到斯洛伐克政府的认可和高度评价，并于2023年6月正式被承认为斯洛伐克第14个少数民族，享有斯洛伐克宪法规定的权益。



为两国关系注入新动力



在良好传统友好关系的基础上，斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐对越南的正式访问有助于为两国关系发展注入新动力。



约有1万名旅居斯洛伐克的越南人社群稳定发展，为斯洛伐克经济社会发展做出切实贡献。图自越通社

罗贝尔特·菲佐总理是斯洛伐克资深且经验丰富的政治家。他被评价为具有组织能力和广泛政治影响力的领导人，在现任执政联盟中发挥着核心作用。他对越南怀有深厚感情，并高度重视推动对越关系发展。他作出了一系列切实支持的决策，其中突出的是创造条件，使越南人社群正式被承认为斯洛伐克第14个少数民族。他还曾两次对越南进行正式访问（分别于2008年和2016年），为进一步加强两国传统友好关系作出了积极贡献。



怀着对越南的深厚感情，斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐于2026年4月12日至14日对越南进行正式访问，此访是双方继续巩固政治互信、推动务实合作、为双边关系开辟新方向的重要契机。（完）