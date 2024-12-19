推动越南与中国之间的合作发展

12月18日下午，越南计划与投资部与中国国家国际发展合作署在越南谅山省谅山市举行了《推动越南-中国合作发展》会谈。此次谈会涉及推动智能口岸试点建设、职业培训合作以及越南北部省份民生领域援助项目等内容。

关于推动在越南友谊关-中国友谊关口岸建设智能口岸试点项目，越南谅山省副省长段青山表示，2023年6月，在越中两国总理见证下，越南谅山省人民委员会与中国广西壮族自治区人民政府签署了《智能口岸建设试点推进框架协议》。目前，谅山省正在加快实施1119-1120号界碑区域的进出口专用道路扩建工程，将道路车道数从4条增至8条，同时进行项目调整手续，将车道数增加至14条，旨在使其与中国方面的基础设施同步。

谅山省还在完善相关手续，推动跨部门办公楼建设项目及1088/2-1089号界碑区域的进出口专用道路扩建项目的投资建议报告，并发布了文件，指导实施吸引投资方案，用于智能口岸运营所需的基础设施、货场、智能引导车辆等设备的投资建设。

广西壮族自治区人民政府副主席廖品琥表示，建设智能口岸是越中双方的共同愿望，也是双方的迫切需求，广西将与老街省积极合作，推动在越南友谊-中国友谊关口岸实施这一项目。目前，中国已完成检查平台、货物装卸区、硬件设备和信息系统的建设。根据计划，该项目预计将于2025年完成。中国愿意在规划设计、智能系统发展及基础设施建设等方面为谅山省提供支持。

在此次座谈会闭幕式上，越南计划与投资部副部长、越南代表团团长陈国方表示，越方一致同意两国讨论的重点内容，所有议题都达成了共识，双方决心尽快推进，尤其是在智能口岸试点建设项目上。

中国国家国际发展合作署署长、中国代表团团长罗照辉表示通过此次谈会，中越双方对合作方针有了更加清晰的认识，并在推动智能口岸试点建设方面达成了共识。

在会谈上，越南计划与投资部和中国国家国际发展合作署签署了关于推动在越南友谊-中国友谊关口岸试点建设智能口岸的备忘录。（完）