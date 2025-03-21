推动越南与世行之间的关系

黎明欢对过去越南与世行之间的密切合作表示珍视，表示相信双方将继续加强该良好的伙伴关系。



黎明欢高度评价世行在推动发展合作、消除贫困和处理全球挑战中的作用；希望世行继续有效援助发展中国家完成各项可持续发展目标。



黎明欢盘点了在过去时间越南与世行之间的合作，表示越南政府已颁布“到2030 年九龙江三角洲地区可持续发展100 万公顷优质低碳水稻，同时促进绿色增长项目”(2023年 11月)，目标是提升稻米产业价值，提高生产经营效果，提升稻农收入，同时为保护环境和减排做出贡献。



越南十分关注可持续发展、应对气候变化和积极实现各项国际承诺。在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）上已提出到2050年实现净零排放的承诺，承诺参加“全球减少甲烷排放的倡议”，承诺实施《关于森林和土地利用的格拉斯哥领导人宣言》以及其他倡议。

黎明欢与玛丽亚姆·谢尔曼亲切握手。图自越通社

关于今后的合作，黎明欢建议继续加快实施世行与越南之间战略合作框架，其中包括农业领域的合作；援助提高科研、建设和完善法律法规等的质量。



此外，世行继续配合有效开展 “到2030 年九龙江三角洲地区可持续发展100 万公顷优质低碳水稻，同时促进绿色增长项目”，支持扩大框架和资源，将该项目视为世界银行与越南合作的象征。



玛丽亚姆·谢尔曼表示希望越南与世行之间的合作日益有效，达到所提出的目标；同时强调世行继续承诺实施双方已达成一致的各项议程和合作计划。他同时认为今后需继续开展许多项目，许多内容需完成，指出实施“到2030 年九龙江三角洲地区可持续发展100 万公顷优质低碳水稻，同时促进绿色增长项目”是第一优先，此外还实施一些有关可持续渔业、推动绿色经济发展和减排等的项目。



玛丽亚姆·谢尔曼强调，世行愿在专家、政策咨询研究、能源发展等方面向越南提供援助，同越南一道实施今后在完善法律法规、科技发展和创新等领域的目标。（完）