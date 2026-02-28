推动越南—EFTA自贸协定谈判尽早完成

在2月24日至27日于瑞士日内瓦举行的越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）（瑞士、挪威、冰岛、列支敦士登）自由贸易协定第19轮谈判框架内，越南工贸部副部长阮生日新分别与瑞士联邦经济事务秘书处（SECO）国务秘书及挪威贸工渔业部国务秘书举行了双边会晤。

在与瑞士联邦经济事务秘书处国务秘书海伦妮·布德利格·阿蒂达(Helene Budliger Artieda)的双边会晤中，双方对各谈判领域均取得显著进展给予充分认可，并重申以坚定政治意愿尽早完成越南与欧洲自由贸易联盟自由贸易协定谈判。

双方同时就货物贸易、服务贸易、投资、知识产权、贸易与可持续发展以及政府采购等尚未解决的具体问题进行深入讨论并就处理方向达成了共识。

为推动协定谈判尽早完成，越南工贸部副部长阮生日新已正式邀请海伦妮·布德利格·阿蒂达访问越南，共同商讨剩余问题解决方案。海伦妮·布德利格·阿蒂达也期待，一旦协定基本完成，瑞士联邦主席将对越南进行正式访问，在最高层面上推动双边合作关系不断走深走实。

在与挪威贸工渔业部国务秘书希尔斯塔德（Ragnhild Syrstad）举行的双边会晤中，双方高度评价大多数谈判领域均取得积极进展，重申以坚定政治决心尽早完成协定谈判。

值此机会，双方也就货物贸易、服务贸易、投资、知识产权、贸易与可持续发展等尚未解决的具体问题进行深入讨论并指明解决方向。

双方同时就共同关心的问题交换了意见和看法，其中强调支持以规则为基础的多边贸易体制。越南与挪威一致认为，世贸组织改革是世贸组织第十四届部长级会议(MC14)议程中的关键议题之一。

为加快谈判进程，越南与欧洲自由贸易联盟成员国一致同意继续以灵活方式处理分歧，缩小谈判差距，力争在2026年6月拟于冰岛举行的欧洲自由贸易联盟部长级会议上完成协定谈判。

协定一经签署，越南—欧洲自由贸易联盟自由贸易协定有望为越南与欧洲主要发达经济体之间的贸易与投资合作注入强劲动力，为促进区域供应链联通和实现可持续增长做出积极贡献等。（完）