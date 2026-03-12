推动越南—墨西哥议会合作

3月11日，越南驻墨西哥大使馆代表团在阮文海大使率领下与墨西哥众议院墨西哥—越南友好议员小组举行工作会谈，并签署通过该小组的议程，以推动议会外交并加强双边合作。



据越通社驻墨西哥城记者报道，该议程重点包括加强议会代表团互访、深化立法经验交流，并推动在政治、经济、教育、文化、卫生和民间交流等领域的合作倡议。



在会谈中，墨西哥众议院福利委员会主席、墨西哥—越南友好议员小组新任主席安娜·卡琳娜·罗霍·皮门特尔表示，墨西哥—越南友好议员小组将有效落实已通过的活动议程，为推动两国关系可持续发展作出贡献。她认为，越南是坚韧精神和战胜挑战实现强劲发展的典范，同时依然保持着鲜明的民族文化特色。





签字仪式场景 图自越通社



阮文海在会上高度评价该友好议员小组在促进两国立法机构交流中的作用，并强调越南高度重视与墨西哥的关系，希望继续通过议会渠道以及经济、文化和民间交流等领域推动合作。



阮文海还表示，越南正在为举行2026—2031年任期越南国会和各级人民议会选举做准备，并建议双方今后加强议会代表团互访，其中包括在越南新一届国会成立后邀请墨西哥—越南友好议员小组成员访问越南。



此外，他还建议该小组继续发挥桥梁作用，推动两国立法机构之间的合作，加强政策信息交流并分享立法经验。



双方还一致同意推动企业对接活动，并组织经济研讨会和论坛，更好挖掘合作潜力，特别是在贸易、投资、教育、科技和民间交流等领域。



此次会谈在开放、建设性的氛围中举行，体现了双方充分发挥议会外交渠道作用、不断深化越南与墨西哥友好合作关系的决心。（完）