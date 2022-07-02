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推动越匈全面伙伴关系 深化越英战略伙伴关系
关于王廷惠访问匈牙利之行取得最突出的成功，武海河强调，王廷惠与匈牙利国会、政府最高领导人的会谈和会晤是在真诚、开放和信任的气氛中进行的。匈方表示，越南是匈牙利在东南亚地区特别重要的合作伙伴。尽管地理位置相距遥远，但两国友谊与合作的历史源远流长，甚至在最近的 新冠肺炎疫情困难时期，两国合作关系仍不断得到培养。
值得一提的是，此次访问期间，两国国会主席重新签署了新阶段的合作协议，其中将两国国会关系升格为模范关系，是双边关系中的重要支柱。
对于国会主席此次访英取得的重要成果，武海河指出，在各场会谈、接触和会晤中，英方领导人高度评价越南在地区乃至世界上国际关系中的作用和地位。
访问期间举行的越英经贸高层座谈会是推动双边经贸投资合作的重要活动，是越南高级别代表团访英之行的亮点之一。
双方一致认为，双向贸易发展潜力仍有待挖掘；两国在反洗钱等其他领域合作潜力巨大等。
值得注意的是，英方愿与越南开展风电，特别是海上风电合作，协助越南走向清洁能源的未来，履行越南在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会(COP 26)上的承诺；支持胡志明市通过金融改革和市场改革发展成为一个完整的金融中心等。
武海河强调，访问匈牙利和英国期间，越南代表团都举办了有关教育合作的研讨会或论坛。该领域是匈牙利和英国的优势，越是越南与匈牙利和英国双边关系的重要合作领域。
在王廷惠访问两国框架内，越南多所大学与匈牙利和英国大学和教育机构之间交换了19项合作谅解备忘录。可见，教育合作空间和潜力仍然很大，我们需要进一步大力推进与匈牙利和英国的教育合作，促进高素质人力资源发展，为国家建设和发展事业做出贡献。
王廷惠对欧洲两国的正式访问取得了圆满成功，为推动越匈全面伙伴关系和深化越英战略伙伴关系作出了重要贡献。（完）