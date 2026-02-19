推动越俄关系的新动力

据越通社驻莫斯科记者报道，2月17日下午，越南驻俄罗斯大使邓明魁在丙午马年新春之际亲切会见了俄罗斯圣彼得堡市外交委员会主任叶夫根尼·格里戈里耶夫（Evgeny Grigoriev）。

邓明魁强调，圣彼得堡市政府领导春节之际拨冗走访并向越南代表机构拜年，是越南与圣彼得堡市乃至两国传统友谊和紧密联系的鲜明体现。

在讨论双边关系时，双方一致评价，越俄全面战略伙伴关系正处于积极发展阶段，特别是在越南共产党第十四次全国代表大会提出重要方针，以及2026年初两国领导人进行高层电话会谈之后。

邓明魁说，十四大的结果，其中包括实现经济两位数增长的目标，将成为推动双边关系进一步发展的新动力。他强调，俄罗斯在越南关注的重要战略基础设施建设方面拥有技术优势和经验，这是未来双边关系的巨大潜力。

叶夫根尼·格里戈里耶夫强调，地方合作在双边总体关系中持续发挥重要作用，其中圣彼得堡与胡志明市的关系被视为亮点之一。两座城市积极开展多项文化和经贸交流活动。维护和弘扬圣彼得堡的胡志明主席纪念碑的价值，继续被视作双方友谊的牢固象征。

两位领导就今后加强合作的具体举措进行讨论，并共同探讨了扩大圣彼得堡市与胡志明市合作的愿景，其中包括推动企业代表团进行市场调研、加强经贸、文化教育合作以及民间交流。

叶夫根尼·格里戈里耶夫重申，圣彼得堡市将始终是可靠的伙伴，随时愿意支持越南各地在2026年开展务实、具体的合作项目。（完）