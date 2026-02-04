推动越中双边关系向更深层次、更实质方向发展

据越通社驻北京记者报道，在对中国进行访问、通报越南共产党第十四次全国代表大会成果框架内，越共中央政治局委员、外交部长、苏林总书记特使黎怀忠于2月3日下午与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任外交部长王毅举行了会谈。



王毅欢迎黎怀忠访华通报越共十四大成果，热烈祝贺大会取得圆满成功；强调以习近平同志为核心的中国共产党中央委员会坚定支持以苏林总书记为首的越南共产党领导越南人民胜利实施十四大决议，在越南国家发展的新纪元成功建设符合国情的社会主义。王毅表示，中国党和国家高度重视巩固和发展对越关系，推动建设中越具有战略意义的命运共同体。



会谈中，黎怀忠通报了越共十四大取得的重要成果，特别是提出的关于理论和实践的新观点、新思想；强调越南共产党决心落实十四大提出的总路线、总体目标、中心任务和战略突破，以建设国家快速、可持续发展，目标是使越南成为社会主义定向的发达国家。黎怀忠还分享了十四大在外交路线上的新观点、新思路，特别是在独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展，对外关系多边化、多样化政策中补充“自强”内涵，并且首次将外交和融入国际确定为与国防、安全同等重要的“经常性、核心”任务。

双方会谈现场。图自越通社

在友好、信任、开放的气氛中，双方高度评价两党两国关系近期取得的良好进展，特别是最近两位总书记在十四大后成功通电话，为越中关系全面、实质发展开启了新局面。双方一致同意推动双边关系向更深层次、更实质方向发展；遵循“六个更”的定向深入交换意见，商讨有效落实各项协议和高级别共识的具体措施。



黎怀忠建议双方配合组织好未来一段时期的高层互访活动；大力推进实质性合作，其中新的重点合作领域为科学技术、改革创新、高素质人力资源培训；加快战略交通互联互通，特别是铁路互联互通；加强高质量投资，推动经贸合作平衡、可持续发展，扩大进口商品，特别是越南的农水产品；加强文化、卫生合作与民间交流，配合巩固双边关系良好的社会基础。



王毅赞同黎怀忠提出的合作建议，表示中方愿推动各层级交往与接触，提高党际合作成效，从而不断巩固政治互信。王毅建议两国在双方有需求和优势的领域进一步深化合作，重点是实施好连接两国的准轨铁路线路、边境经济合作，在科技创新、发展新质生产力等方面取得突破；继续通过有效实施民间交流计划，特别是两国青年之间的交流，从而巩固中越关系的民意基础。



会谈中，双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见；一致同意加强更紧密的多边协调，为地区和世界的和平、合作与发展作出负责任贡献。



同一天，黎怀忠一行造访越南驻华大使馆；值此越南共产党建党96周年之际，在大使馆园区内的胡伯伯塑像前敬香献花。（完）