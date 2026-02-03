推动越中关系持续走深走实

越通社驻北京记者报道，当地时间2月2日晚，越南驻中国大使馆举行庆祝越中建交76周年（1950年1月18日—2026年1月18日）活动。



出席活动的中方代表有中国外交部副部长孙卫东、中国人民对外友好协会副会长卢向东以及各部委、地方、专家学者、友好人士、企业协会代表。越方代表有越南驻中国大使范清平、大使馆全体工作人员和机关、企业、媒体等机构代表。



今年的纪念活动在两国人民欢庆丙午传统春节的喜庆氛围中举行，恰逢越南共产党庆祝成立96周年，越共十四大刚刚胜利召开，中国也正步入实施第十五个五年规划的开局之年，因此意义重大。



越南驻中国大使范清平在纪念活动上发表讲话，回顾了76年来双边关系的重要历程，强调了两国“同志加兄弟”传统友好关系的意义。范清平表示，越中传统友谊与全面合作关系正处于历史最好时期之一，政治互信日益巩固，务实合作持续深化，人文交流愈发紧密。

越南驻中国大使馆工作人员在活动上的文艺表演节目。图自越通社

过去一年，双方共组织了五次高层互访，特别是中共中央总书记、国家主席习近平于2025年4月对越南进行了非常成功的国事访问。两党两国最高领导人达成多项重要共识，为双方关系在全方位、深层次发展开启了重要新篇章。2025年双边贸易额继续保持两位数强劲增长态势，越南保持中国全球第四大贸易伙伴地位。中国也是越南第二大投资来源国。



范清平强调，2025年取得的成果为双方进一步深化两国务实合作关系增添了新动力、奠定了坚实基础和注入了强大信心。



在庄严而温馨的气氛中，双方热烈祝贺越共十四大取得圆满成功，共庆越中两国近期取得的成就，互致新春美好祝福，同时欣赏了友谊文艺表演和品尝越南特色美食。（完）