新闻
推动越中关系不断向前发展
胡志明市越中友好协会会长杨光河表示，73年来，中国战胜一切困难和挑战，奋勇前行，成为世界上经济发达的国家。在越南抗法抗美战争中，中国人民向越南人民给予宝贵支持和帮助，为越南于1975年4月30日取得伟大胜利并实现国家统一做出了重大贡献。越中是友好邻国，两国关系得到胡志明主席和毛泽东主席及历代领导人的精心培育，源远流长。
杨光河认为，两国高层互访频繁。双方保持定期交流机制，就具体问题交换意见，从而不断巩固和发展两国友谊并将其视为两国的宝贵精神财富。
两党定期举行学术研讨会，开展新形势下国家建设经验交流。在两国革命斗争史上，两党、两国和两国人民始终并肩协作，相互支持。这一传统得到两党两国和两国人民精心维护并发扬光大，为两国人民带来利益。
中国驻胡志明市总领事魏华祥在讲话中回顾了1949年10月1日毛泽东主席在天安门广场宣告中华人民共和国成立的历史时刻。
魏华祥表示，在两党两国的领导下，中越关系历经了国际风云变幻的考验，不断向前发展并不断取得新的成就。
胡志明市在中越交流活动中具有非常重要的地位。中方高度重视中越地方间合作。
魏华祥表示，中国驻胡志明市总领事馆愿与胡志明市党委和政府密切配合，推动中国各省市与胡志明市的合作，积极参与越南金融、科技、文化中心建设，加强基础设施互联互通，为推动中越全面战略合作伙伴关系发展贡献力量。（完）