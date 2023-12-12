推动越中全面战略合作伙伴关系不断走向有效纵深

此访对越中两国来说都是一件特别重要的外交盛事，充分体现两国推动越中睦邻友好传统、全面战略合作伙伴关系不断深化、取得实效、造福两国人民的愿望和决心。

*政治关系稳定发展，友谊与合作成为主流

越南和中国是在文化和社会方面有许多相似之处的两个近邻。 两国于1950年1月18日建立外交关系。 73年来，越中关系历经了多轮起起伏伏，仍然稳步发展，并以友谊与合作为主流。

两国历代领导人培育的友谊已成为两个民族的共同财产和稳定合作的基础，给两国人民带来切实利益。

几十年来，越中关系在政治、经济、文化、安全、国防等各领域深入发展。 高层互访和接触频繁，形式多样、灵活。 两党两国高层领导人通过互访和接触，达成许多重要共识，为巩固和增强政治互信作出贡献。

双方确定按照“睦邻友好、全面合作、长期稳定、面向未来”（1999年）的方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”（2005）的精神推动两国关系发展。

2008年，双方同意建立越中全面战略合作伙伴关系框架，其是越南同世界各国关系中层次最高、内涵最深广的合作框架。 中国也是第一个与越南建立这一合作框架的国家。

近年来，越中高层保持经常性接触。 阮富仲总书记于2022年10月对中国进行正式访问；越南国家主席武文赏将率领越南高级代表团出席于2023年10月17日至20日在中国北京举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛；越南政府总理范明政于2023年6月出席在中国天津举行的第十四届世界经济论坛新领军者年会和2023年9月在中国广西壮族自治区南宁市举行的第20届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会；越南国会主席王廷惠于2021年6月与中国全国人大常委会委员长栗战书举行视频会谈。

此外，在越共第十三次代表大会、中国共产党成立100周年（2021年）、习近平同志再次当选中国共产党第二十届中央委员会总书记（2022年10月）等两党重要政治事件之际，双方均以特殊形式表示祝贺，表现出对越中关系的高度重视。

特别是阮富仲总书记于2022年10月30日和2022年11月1日对中国进行正式访问，为促进两国人民团结和传统友谊，推动和深化越中新时期全面战略合作伙伴关系作出积极贡献。

在此访期间，双方发表了《越中关于继续推进和深化越中全面战略合作伙伴关系的联合声明》。 阮富仲总书记和中共中央总书记、中国国家主席习近平共同见证两国各部委、行业和地方13份文件的签字仪式。

接下来，在范明政总理2023年6月对中国进行正式访问并出席在中国天津举行的世界经济论坛第十四届新领军者年会期间，两国同意推动《越中关于继续推进和深化越中全面战略合作伙伴关系的联合声明》有效落实。

越南国会与中国全国人大、越南祖国阵线与中国政协以及外交、国防、公安等部委之间的交流与合作不断加强。

越中两国在多边论坛特别是东盟和联合国论坛上积极协调和促进地区和世界的和平、稳定与合作。

*经贸合作关系不断发展

建立全面战略合作伙伴关系创造良好稳定的政治合作环境，为经济发展合作特别是双边贸易发展创造了动力和重要基础。

近年来，贸易合作成为两国关系的亮点。中国继续保持越南第一大贸易伙伴地位，越南目前也是中国在东盟的第一大贸易伙伴。 2020年两国贸易总额达到1330.9亿美元，2021年达到1659亿美元，2022年达到1750亿美元，2023年前8个月达到1054.6亿美元。

目前，中国是越南最大的出口市场，主要出口加工制造业产品和农林水产品。 越南与中国有许多双边合作协议以及多边协定，如：《东盟-中国自由贸易协定》（ACFTA）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。今后，中国正在推动参与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。

目前，越南已有13种农产品正式对华出口，包括：燕窝、红薯、火龙果、龙眼、红毛丹、芒果、菠萝蜜、西瓜、香蕉、山竹、荔枝、百香果、榴莲等。 自落实《东盟-中国自由贸易协定》的承诺以来，中国已对越南8000多种进口产品，包括农产品和新鲜水果进行减税。

在投资方面，截至2023年8月，中国对越南直接投资注册资金总额258亿美元，投资项目3949个。

目前，越南有关部门就中方为越南优势产品开放市场问题推动与中方的谈判，从而为货物特别是农产品进入中国市场创造更加有利的条件。

此外，文化、教育、旅游、人文等领域的合作，特别是越中青年一代的交流日益充实，有助于增进相互了解，加强两党、两国和人民之间的友谊。 双方还举办越中边境省份友好交流活动、越中人民论坛、越南祖国阵线与中国全国政协友好交流活动、地方特别是边境省市之间的合作等多项交流活动。这些活动为越中关系继续健康稳定发展奠定了坚实的友谊基础。

越中关系73年来所取得的成就是两国人民的宝贵财富。今后，越方愿同中方进一步加强政治互信，深化各领域合作，推动越中全面战略合作伙伴关系稳定发展，造福两国人民，同时为地区和世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献。（完）