推动越中两国边境地方合作走深走实

越通社驻中国记者报道，2月11日，越南广宁、谅山、高平、宣光、海防五省市与中国广西壮族自治区党委书记新春会晤在广西南宁市举行。

近年来，越南北部各省市与广西的新春会晤机制有效运行，规模不断扩大，质量持续提升，为双方全面深化务实合作注入动力，成为两国地方交流与合作的典范。

广西壮族自治区党委书记陈刚在开场发言中强调，在两党两国高层引领下，越中政治互信和友好关系持续巩固。广西愿与越南5省市分享党建、经济社会发展、法治建设经验；推动人文领域务实交流，将政治互信转化为经贸、基础设施互联互通、民间往来和建设和平繁荣边境地区的具体合作项目。

双方一致同意深化经贸投资合作，发展跨境电子商务，为越南水产品、水果等货物经由广西进入中国及第三方市场创造便利条件。同时，鼓励中国企业赴越南投资制造业、清洁能源、人工智能、智慧农业等领域，欢迎越南企业在广西扩大经营，特别是在海洋经济、港口、临港工业和滨海旅游领域。

在基础设施领域，各地方同意推动连接口岸的铁路、高速公路项目建设，加快智慧口岸升级。在人工智能领域，双方将加强研究、人才培养及技术在边境地区贸易、旅游、农业、教育、医疗等领域的应用。加强边境管理、打击跨国犯罪、应对自然灾害等合作继续被确定为优先事项。

评估合作成果时，广宁省委书记管明强表示，历经十届新春会晤和十六次联合工作委员会会议，该机制切实发挥成效，助力落实两国高层共识，从地方层面深化了越中传统友好关系。

2025年是越中建交75周年暨“越中人文交流年”，两国关系保持了良好发展势头，各级别交往频繁，多领域合作成果显著，各项民间交流与文化活动日益丰富多样。

越南各省市领导建议继续有效落实新春会晤合作内容；认真执行关于陆地边界的三份法律文件及相关协定；加快口岸、边境通道、边境市场的建设和升级改造；加强交通基础设施互联互通，特别是高速公路、标准轨铁路、海港；促进旅游、传媒、文化、科技、教育、医疗及农林渔业合作，巩固双边地方关系的民意基础。

越南驻华大使范青平表示，大使馆愿发挥桥梁作用，促进双方务实合作，同时越南有关部委密切配合，加快双方互联互通项目进度。

会议一致同意2027年新春会晤将在海防市举行。同日，越南五省市与中国广西壮族自治区联工委第十七次会晤成功召开。（完）