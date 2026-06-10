推动议会合作 共建团结发展的东盟共同体

会见中，阮尹英高度评价AIPA秘书长在2026年东盟未来论坛上的积极贡献。他表示，AIPA秘书处积极参与论坛，再次彰显了AIPA在东盟合作架构中日益重要的作用，并有助于加强议会渠道与东盟正式合作进程之间的联系。

阮尹英指出，在东盟迈入落实《东盟共同体2045愿景》新阶段的背景下，AIPA秘书处在保障合作连续性、加强互联互通以及提升区域议会合作倡议实施成效方面发挥着越来越重要的作用。

他强调，越南国会始终高度重视AIPA的作用，将其视为议会外交的重要支柱和成员国议会共同参与东盟共同体建设的重要合作机制。

目前，越南国会正积极推进立法工作创新，提高监督质量和国家重大事务决策水平，同时推动议会活动数字化转型。特别是，越南国会高度重视数字议会建设，大力推动数据和人工智能技术在议会工作中的应用，并加强与地区各国立法机构之间的互联互通和知识共享。越方希望未来进一步加强与AIPA秘书处及成员国议会在这些领域的合作。

阮尹英强调，越南国会将继续以积极、主动和负责任的态度参与AIPA各项活动，为提升AIPA在落实《东盟共同体2045愿景》进程中的作用、效率和地位作出贡献。 为进一步发挥AIPA的作用，他建议秘书长和秘书处继续发挥协调职能，加强与成员国议会及2026年AIPA轮值主席国菲律宾的合作，确保年度各项活动顺利开展，并为AIPA第47届大会及相关会议做好充分准备。

此外，他还建议加强经验交流和能力建设活动，提升成员国议员及议会工作人员在立法、监督区域承诺落实、数字化转型、创新发展、绿色增长和可持续发展等领域的能力，同时促进各成员国议会秘书机构和参谋辅助机构之间的合作。

阮尹英相信，AIPA将继续发挥东盟统一议会声音的作用，成为连接人民与区域合作进程的重要桥梁，为建设团结、自强、创新、以人民为中心的东盟共同体作出切实贡献。

切姆·维迪亚高度评价越南人民争取民族独立和自由的斗争历程，以及越南革新事业取得的巨大成就。他表示，对越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上的讲话印象深刻。在2026年东盟未来论坛期间，许多与会嘉宾都引用了讲话内容，并认为其中提出的观点对于维护地区和平稳定、促进共同繁荣和改善人民生活具有重要指导意义。

切姆·维迪亚强调，议会在维护和平方面发挥着重要作用，各国立法机构应继续加强对法律实施情况的监督，包括国际法相关规定和国际承诺的落实情况。（完）