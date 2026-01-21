推动芹苴市与荷兰各伙伴之间的经济合作

芹苴市人民委员会副主席陈志雄高度评价了荷兰与包括芹苴市在内的越南之间的合作关系，尤其是在荷兰具有优势的领域，如人力资源培训、水资源管理、智慧农业和可持续发展等的合作。在农业领域，芹苴市希望与荷兰合作伙伴加强在耐盐耐旱作物品种研究、现代温室技术，以及水资源管理与处理、土壤分析等方面的合作。



陈志雄表示，2025年芹苴市对荷兰的出口额达1164万美元，主要出口产品包括水产品、纺织服装、运动手套和加工农产品等。与双方潜力相比，未来在贸易和投资合作方面仍有较大拓展空间。今后，芹苴市希望总领事及荷兰企业关注并推动双边进出口，同时加强对接，吸引荷兰合作伙伴前来考察并投资于芹苴市重点招商引资的领域。



荷兰驻胡志明市总领事拉伊莎·马尔托高度评价了与芹苴市的合作关系。今后，在总领事任期内，她将继续推动教育培训领域以及芹苴市提出的其他潜在合作领域的合作。



拉伊莎·马尔托表示，此次工作访问的目的在于提出推动九龙江三角洲（其中包括芹苴市）种植业日益向好发展的解决方案。为实现种植业的可持续发展，荷兰方面重点提出应对海水入侵、提升种子质量、农产品品质和作物产量等方面的解决方案。今后，荷兰在应对海水入侵方面的顶级专家和机构希望与越南开展交流、分享经验并深化合作，其中包括与芹苴市一道，提出最符合当地实际条件的解决方案。



据芹苴市人民委员会介绍，当前该市正呼吁潜在投资者研究、考察并关注农产品和水产品加工、制造业、高科技农业、信息技术、基础设施建设、商业贸易等领域，以及“2023—2025年招商引资项目名录中所列的重点项目。