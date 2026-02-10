推动电子商务绿色、可持续发展

随着将于2026年7月之际正式生效的《电子商务法》法律框架趋于完善，消费者完全有权期待一个更加安全的线上购物市场。与此同时，正当经营的企业将拥有坚实的发展平台以实现突破，从而为越南电子商务市场的可持续发展做出贡献。

越南电子商务被评为本地区最具活力的市场之一。据国际研究机构的数据显示，越南电子商务规模位居东南亚第三（2024年），增长速度位居全球第五（2022年）。

越南工贸部电子商务与数字经济局强调，电子商务已成为现代分销体系的支柱。越南电商零售额年均增长率达25%，2025年规模预计将达310亿美元，占社会消费品零售总额的11%，网购人数约占总人口的60%。这一市场正深刻重塑着企业的经营方式和民众的消费习惯。

越南工商联合会（VCCI）副主席黄光防表示，在电商平台迅速发展的同时，网络空间中的走私、贸易欺诈、假冒伪劣及劣质商品经营活动也日益复杂。这不仅严重影响消费者的健康甚至生命安全，还损害了正当经营企业的利益，引发消费者的恐慌与担忧。

面对这一迫切要求，《2026年电子商务法》被寄予厚望，旨在“驾驭”正处于过热增长状态的市场，为企业和消费者建立更加清晰、透明的法律走廊，同时引领越南电子商务迈向绿色、可持续发展的方向。

黄光防认为，国会通过《电子商务法》是一项战略举措，不仅对数字贸易的发展实况予以认可，还加强了防范打击欺诈行为、保护消费者权益，并优化企业界的投资营商环境，从而实现电子商务市场优化与可持续增长。

该法将于2026年7月1日起生效，将正式完善越南电子商务的法律框架。新法重点加强对直播带货（Livestream）、附属营销（Affiliate Marketing）、跨境电子商务的监管，并要求外国平台必须在越南设立法律实体。

电子商务与数字经济局副局长黄宁强调，2026年是《电子商务法》迈入实施阶段的“衔接之年”，同时也是启动《2026-2030年国家电子商务发展总体规划》的开局之年。该规划以“绿色、循环、可持续”为导向，旨在提升竞争能力与增长质量。此阶段重点在于确保从中央到地方的统一与高效执行，并严格落实“责任明确、结果清晰”的原则。（完）