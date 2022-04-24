推动生产生活绿色转型 创造可持续价值

当今的工业革命4.0乃至整个科学技术将是推动越南和世界实现绿色转型的有效杠杆。因此，这是越南各地方和企业突破思维、大力推动绿色转型，实现可持续价值的黄金时机。

具体而言，2021 年 10 月 1 日，越南政府总理批准了《越南2021-2030年阶段国家绿色增长战略和2050年展望》。其总体目标是促进国家经济结构重组与经济增长模式转型齐头并进，实现环境的可持续性和社会的公正。

越南在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）上承诺到2050年实现净零排放的目标，同时越南政府于2022年1月30日所签发的经济社会复苏发展计划也强化发展一个“绿色、循环经济体与实现可持续发展相结合”的决心。在实现这些目标的同时，越南聚焦实施以改革创新、科技发展为核心的关于体制、人力资源及基础设施等三大突破口的战略。

专家们评估，在此基础上，越南将有效利用资源，加强金融和技术方面的管理与协调能力，促进社区、企业界和国际组织共同参与可持续发展目标的实现过程。

越南科技协会联合会主席潘春勇先生认为，应以经济产业、地方和企业为核心。这些对象应被视为绿色增长和可持续发展战略的中心与驱动力。 其中，具备引领绿色转型能力的外国直接投资企业和跨国集团将会帮助越南融入全球市场。

潘春勇先生分析，在国内资源仍然有限，越南中小企业在数字化转型和绿色转型方面的投资能力虽然有所提升但仍然处于较低水平的情况下，那么利用外国直接投资企业界的支持对越南来说至关重要。国际合作伙伴的协助和外资企业在绿色转型趋势的领先地位将会推动越南、各家企业和个地方加快绿色转型的进程，跟上世界，展望可持续发展目标。

美国麦肯锡公司（McKinsey & Company）越老柬地区执行经理Bruce Delteil表示，目前，非碳化是越南的优先之一。因为气候变化一直在影响社会经济生活。越南制定了到 2050 年通过跨行业合作、动员全社会参，实现净零排放的路线图。

持共同观点，欧洲驻越南商会主席阿兰·凯尼（ Alain Cany ）先生表示，越南是首个对环境目标做出强烈声明的国家，其绿色经济之旅已经持续了大约 13 年。当前的问题是越南如何促进能源的高效利用，将废弃物转化为能源等。

尽管取得了丰硕的成果，但越南乃至世界在绿色化经济的道路上仍有许多工作要做。越南不是污染最严重的国家，但不可能不立即采取行动，其中包括吸取走在前面国家的经验教训和利用在越外资企业的支持，推动实现零碳目标。

越南自然资源与环境部自然资源战略政策研究院院长阮廷寿先生表示，2023 年，越南打算推行国家循环经济计划，减少投入材料消耗，特别是化石材料的消耗，确保延长对环境造成危害的产品的生命周期。（完）