推动河内市与圣彼得堡（俄罗斯）的合作走深走实

会谈上，冯氏红霞介绍了河内市近年来经济社会发展情况。她表示，河内市与莫斯科签署了友好合作协议，与圣彼得堡促进多方面合作关系。2025年，在越南高级代表团对俄罗斯进行正式访问期间，河内市人民委员会与圣彼得堡市正式签署了合作协议，彰显了双方在增进相互了解，促进贸易、投资、文化、旅游及科技等领域合作达成的共识。



2026年，河内市人民议会希望借鉴圣彼得堡立法议会在推进地方外交政策、构建招商引资的特殊政策机制、在现代城市中管理城市与保护遗产价值等方面的经验。双方一致同意促进在基础设施和水路交通发展、医疗卫生和教育等领域的合作，并分享经验，联合举办文化周和展览会等活动，让双方人民更加了解两个城市文化、艺术和遗产价值。



座谈会现场。图自越通社

亚历山大·贝尔斯基强调，两国传统友谊是地方合作有效开展、造福两国民众的坚实基础。他表示，河内与圣彼得堡在历史和文化遗产上具有许多相同点。他承诺将支持双方发展合作关系。



凭借高度共识，两市领导人签署了《河内市人民议会与圣彼得堡立法议会合作谅解备忘录》。

我坚信，本着积极、开放和高度负责的精神，双方必将推动备忘录内容落到实处，为两市的发展带来切实利益，有助于巩固越俄全面战略伙伴关系。以今天的里程碑为新起点，河内市人民议会与圣彼得堡立法议会将强力推进务实合作，分享在智慧城市规划与管理中重要问题的监测和决策方案，促进经济、文化、旅游、教育及民间交流等领域的合作。 河内市委副书记、人民议会主席、国会代表团副团长冯氏红霞

该备忘录具有重大的外交政治意义，为两市关系从单纯的接触转变为务实、全面和深入的合作奠定坚实的基础，体现了两市领导人在扩大多方面合作关系的决心，加深两个民族之间友谊，促进互相理解，为两国繁荣发展奠定了基础，并巩固了河内在与俄罗斯联邦各重要地区的关系中的地位。（完）