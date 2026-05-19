推动河内市与圣彼得堡（俄罗斯）的合作走深走实

在对俄罗斯进行工作访问期间，5月18日，由河内市委副书记、人民议会主席、国会代表团副团长冯氏红霞率领的河内市代表团与由圣彼得堡立法议会主席亚历山大·贝尔斯基（Alexander Belsky）率领的该委员会代表团举行了工作会谈。



会谈上，冯氏红霞介绍了河内市近年来经济社会发展情况。她表示，河内市与莫斯科签署了友好合作协议，与圣彼得堡促进多方面合作关系。2025年，在越南高级代表团对俄罗斯进行正式访问期间，河内市人民委员会与圣彼得堡市正式签署了合作协议，彰显了双方在增进相互了解，促进贸易、投资、文化、旅游及科技等领域合作达成的共识。



2026年，河内市人民议会希望借鉴圣彼得堡立法议会在推进地方外交政策、构建招商引资的特殊政策机制、在现代城市中管理城市与保护遗产价值等方面的经验。双方一致同意促进在基础设施和水路交通发展、医疗卫生和教育等领域的合作，并分享经验，联合举办文化周和展览会等活动，让双方人民更加了解两个城市文化、艺术和遗产价值。



座谈会现场。图自越通社

亚历山大·贝尔斯基强调，两国传统友谊是地方合作有效开展、造福两国民众的坚实基础。他表示，河内与圣彼得堡在历史和文化遗产上具有许多相同点。他承诺将支持双方发展合作关系。



凭借高度共识，两市领导人签署了《河内市人民议会与圣彼得堡立法议会合作谅解备忘录》。

我坚信，本着积极、开放和高度负责的精神，双方必将推动备忘录内容落到实处，为两市的发展带来切实利益，有助于巩固越俄全面战略伙伴关系。以今天的里程碑为新起点，河内市人民议会与圣彼得堡立法议会将强力推进务实合作，分享在智慧城市规划与管理中重要问题的监测和决策方案，促进经济、文化、旅游、教育及民间交流等领域的合作。 河内市委副书记、人民议会主席、国会代表团副团长冯氏红霞

该备忘录具有重大的外交政治意义，为两市关系从单纯的接触转变为务实、全面和深入的合作奠定坚实的基础，体现了两市领导人在扩大多方面合作关系的决心，加深两个民族之间友谊，促进互相理解，为两国繁荣发展奠定了基础，并巩固了河内在与俄罗斯联邦各重要地区的关系中的地位。（完）



