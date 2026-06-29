推动民间外交工作深入、务实、高质量发展

陈文聪表示，继承胡志明外交思想“以不变应万变”，越南外交建立在党际外交、国家外交和民间外交三大支柱之上。越共十四大继续肯定对外工作是重要、经常性的任务，其中第06-NQ/TW号决议是提升民间外交工作效率的指南。



他强调，在越南-柬埔寨关系中，如果说党际外交和国家外交构建了政治-法律基础，那么民间外交正是直接连接两国人民感情与互信的坚实桥梁。



谈到2026年5月在胡志明市举行的越南-柬埔寨友好协会和柬埔寨-越南友好协会第四次会议（2022-2027年），陈文聪表示，“心连心”的信息已通过多项务实活动得到具体化。



在会议上，越南国会副主席、越南-柬埔寨友好协会主席阮氏清强调了“心连心”、培育互信、将友谊之火传递给下一代的目标。许多务实的项目，如“培育友谊”帮扶柬埔寨留学生项目或经济合作论坛，都证明了这种实际成效。



柬埔寨方面，柬埔寨-越南友好协会主席梅森安亲王（Men Sam An）强调，柬埔寨人民始终珍视越南志愿军和专家的帮助，同时希望继续与越南共建和平、友好、稳定的边境线，并加强青年一代的交流。



越柬友好协会中央常务委员会委员、联络部副主任陈文聪大校。图自越通社

陈文聪表示，民间外交为推动两国在多个领域的实质性合作做出了贡献。边境地方之间的协调机制得到加强，有助于保障安全秩序、打击跨境犯罪；贸易、投资和旅游活动因出入境、进出口手续的改进而继续发展。卫生、教育、劳务、农业和能源等领域的合作也得到扩大，而边境地方年度会晤机制有助于及时解决出现的问题。



为有效落实第06-NQ/TW号决议，陈文聪认为需要紧密围绕越共中央总书记、国家主席的指导观点；建设一支有本领、能力强的对外干部队伍；深刻贯彻对外工作是全党、全军和全民的事业。



各部门、各地方需要制定具体的行动计划，杜绝形式主义，同时将党际外交、国家外交、民间外交工作与国防、安全紧密结合，发挥各友好协会的作用，为越南外交形成综合力量。（完）