推动民营经济发展：将决议化为行动

越共中央政治局发布关于民营经济发展的第68-NQ/TW号决议标志着越南经济发展思维和行动进入新的阶段，其中民营经济首次被确定为国家经济的“最重要动力”。胡志明市将决议落实到处的进程要求推动一系列同步改革，以缩小政策与现实之间的差距，使民营经济真正实现突破性发展并发挥增长引擎作用。

在第68号决议出台不久和两级地方政府模式运行稳定之后，胡志明市已迅速采取具体行动，使决议落实到位。

胡志明市力争到2030年拥有约75万家民营企业，对地区生产总值的贡献率达55%—58%，对财政预算收入的贡献率达50%—55%，年均增长率达10%—12%。到2045年，该市民营企业数量预计将达到105万至125万家。

根据胡志明市发布关于开展落实第68-NQ/TW号决议行动计划的第2205/QĐ-UBND号决定，该市将打造平等营商环境，保障企业自由经营权和合法财产权，并将民营经济发展视为长期战略任务。

为此，胡志明市要求各部门和地方政府迅速制定民营经济发展的计划，为企业安心投资、扩大生产规模创造便利条件。

其中，推进行政改革，大力促进数字技术、人工智能和大数据在国家管理中的应用。同时，对土地、投资、建设、税收、海关、保险、知识产权及技术标准等领域进行全面审查并保障其流程透明化。

与此同时，胡志明市建议中央进一步完善有关金融、税收、会计及财务管理等领域的政策框架，为企业和个体经营户扩大经营规模提供便利。同时，促进改变经营理念和思维方式，形成一个能够深度融入全球价值链的现代企业群体。

胡志明市企业协会主席阮玉和表示，只有当民营企业在土地、信贷、投资机会以及市场信息方面获得真正平等的机会时，其动力的作用才能得到充分发挥。公私合作（PPP）模式得到推进将为企业参与基础设施、能源、信息技术、城市铁路及重点工业项目带来机会。

与此同时，胡志明市继续对优先领域投资项目实施利率补贴机制。对于产生收入的创新创业活动而言，还实施个人所得税和企业所得税减免政策，为创业生态系统发展注入动力。

除了落实第68号决议外，胡志明市还着力落实国会关于试点实施胡志明市特殊发展机制和政策的第98/2023/QH15号决议。根据该决议，胡志明市将实施贷款政策，以刺激对绿色转型、数字化转型和可追溯性的需求。投资于物流系统、冷链仓储等项目的企业可获得50%的利率补贴，从而降低成本、提升供应链管理能力并增强市场竞争力。 胡志明市企业协会主席阮玉和

新光明生产与贸易有限责任公司总经理阮邓献表示，当数字化转型和可持续发展成为核心方向时，民营经济将迎来提升附加值的机会。

作为越南经济“火车头”的胡志明市正持续推进改革，为民营经济努力营造最有利的发展环境，使民营经济实现快速且可持续发展，并真正成为越南经济的重要增长动力。（完）