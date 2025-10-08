推动旅游发展与各少数民族传统文化保护并行

近日，越南文化体育与旅游部在林同省大叻市春香坊举行了题为“保护和弘扬少数民族优秀传统文化价值与旅游发展相结合”的第6号项目实施5年总结会议。该项目属于2021—2025年“少数民族与山区地区经济社会发展国家目标计划”。



据文化体育与旅游部介绍，经过5年实施，第6号项目的主要目标和指标已基本完成，带来了积极而全面的变化。特别是项目对经济社会发展产生了深远影响，帮助改善民生、完善基础设施、促进经济增长，加强民族与山区地区的教育和医疗发展。



文化体育与旅游部副部长郑氏水表示，项目共确定了19项具体任务，并取得了许多重要成果，有助于提升社会各界对保护和弘扬少数民族文化价值与旅游发展相结合的重要性的认识。项目已复原并保护了多项具有代表性的传统文化节庆；激发和传承了各民族社区的非物质文化遗产价值；投资并保护了多个与民生相关的传统村落模式，从而改善了当地居民生活。未来，文化体育与旅游部将继续与相关部门、地方协作，研究并提出新阶段的实施方案，力求取得更高成效，特别是将文化与遗产转化为具有高经济价值的地方特色产品。



老街省文化体育与旅游厅副厅长杨俊义在会议上认为，当地拥有丰富的文化遗产资源和多样的自然优势，为旅游发展创造了巨大潜力。多年来，老街省已将这些因素相结合，形成了独特、绿色、清洁且充满民族特色的旅游空间。然而，要取得更高效益，各地方需明确哪些节庆、文化遗产可发展为旅游产品，从而提出与保护相结合的开发方案，以吸引游客参观与体验。

林同省文化体育与旅游厅厅长阮文禄表示，当地通过第6号项目在保护和弘扬传统文化方面取得了许多成果。然而，实施过程中仍面临一些困难，如干部专业水平不均衡，一些地方对文化保护的重要性认识不足，仍存在依赖、等待心态。林同省建议加强民众宣传；补充适用于2026—2030阶段的政策和便利性规定；并以人民为中心，让他们真正成为受益主体。



第6号项目由越南文化体育与旅游部主导，协同各部委和地方共同实施。2021—2025年阶段，该项目获得中央财政资金总额3.1600亿越盾。



经过5年实施该项目，文化体育与旅游部已保护了15项具有代表性的少数民族传统节庆；建设36个传统文化保护示范模型；举办7个恢复与发展民族文化特色的项目；并为北部山区6省少数民族村落的31个文化之家和体育区提供设备支持。在地方层面，共有69个少数民族与山区典型旅游目的地获得投资，48个传统文化村落得到保护，124个具有代表性的传统节庆得到恢复，并与旅游产品开发相结合。



值此之际，文化体育与旅游部还建议在2026—2030阶段继续实施第6号项目，预计所需经费约为5.3270万亿越盾。（完）