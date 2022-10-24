推动成立东盟—中国应急管理合作中心

第二届东盟—中国灾害管理部长级会议（AMMDM 中国）重申将在中国广西建立《东盟-中国应急管理合作中心》（ACCEMC）。

越南通讯社驻东南亚记者报道，第二届东盟—中国灾害管理部长级会议于10月20日在泰国首都曼谷举行。为了实现成立《东盟-中国应急管理合作中心》这一目标，双方（东盟和中国）同意开始就成立ACCEMC的谅解备忘录进行谈判。在去年10月14日举行的第一届东盟—中国灾害管理部长级会议上，双方通过了《东盟—中国灾害管理工作计划》，提出共同优先事项，为落实2021-2025年《东盟灾害管理和应急响应协定》做出贡献。

成立《东盟-中国应急管理合作中心》是《东盟—中国灾害管理工作计划》的重要内容，特别是其为提高能力、进行知识和经验交流等方面做出贡献。 《东盟-中国应急管理合作中心》将协调和补充东盟现有的灾害管理和应急响应主要协调机构的《东盟人道主义援助和灾害管理协调中心》（AHA）。

由泰国内政部副部长 Nadhapit Snidvongs 和中国应急管理部副部长周学文共同主持的 第二届东盟—中国灾害管理部长级会议重申了加强灾害管理合作的承诺，以增强东南亚的抗灾能力。（完）