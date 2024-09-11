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推动岘港市与澳大利亚各地方的合作
为了推动岘港市与澳大利亚各地方的合作，胡奇明希望萨拉·霍伯女士和有关机关将为促进、招呼投资者来到该市，对高技术、数字化转型、绿色转型、旅游治理和教育等该国具有优势领域进行考察并投资。这是岘港今后优先发展并已做好优质人力资源、基础设施等方面准备，满足投资者要求的领域。
关于旅游发展，胡奇宁建议双方推动岘港直飞昆士兰航线，眼前为开通黄金海岸（Gold Coast）至岘港或布里斯班至岘港航线，助力提升两个地方互访游客量。与此同时，澳大利亚政府援助该市公共卫生、地方治理、生物保护、数字经济发展、绿色经济等领域工作人员进行短期培训。
萨拉·霍伯女士表示，两国拥有许多相通之处，在数字经济、绿色经济、教育、旅游等领域拥有共同发展方向和合作促发展计划。今后，她将继续发挥桥梁纽带作用，推介澳大利亚企业赴越南了解各合作机会。
目前，岘港市已与澳大利亚昆士兰、南澳大利亚和黄金海岸三个州将签署建立旅游和教育合作关系谅解备忘录。该市15家企业与澳大利亚拥有贸易关系，澳大利亚对该市投资项目29个，注册资金1390万美元。澳大利亚市场的游客为推动该市经济发展中起着重要作用，并从2015年至今成为该市10大国际客源市场之一。（完）