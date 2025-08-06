推动对配套产业的投入：越南迎来高质量外资浪潮

由越南工贸部贸易促进局、工业局、外商投资局、海防市经济区管理委员会与日本贸易振兴机构（JETRO）8月5日联合举行“配套产业投资促进”国际研讨会，吸引200多名国内外代表参加。除了提供分享有关投资环境、优惠政策最新消息的平台，还发挥着直接连接越南各地方、各工业区、企业与正在寻求在东南亚地区扩大生产机会的外资企业群体之间的桥梁作用。



在研讨会上发表讲话时，越南工贸部贸易促进局局长武伯富强调，在全球供应链不断重组的背景下，越南正崛起为新的战略生产中心。掌握这一趋势，越南政府特别重视发展配套产业，出台多项鼓励政策，为国内企业和外国投资者共同参与工业生产生态系统创造有利条件，从而提高本地化率，减少对进口来源的依赖。



武伯富强调，外国直接投资（FDI）目前在越南配套产业领域中发挥着极其重要的作用。2024年，加工制造业吸引了逾255亿美元的新注册资本，占越南外资总额的近67%。电子元件、精密机械、汽车及电动摩托车零部件生产等领域，正成为众多跨国集团关注的焦点，体现出全球价值链正朝着成本竞争力高、投资环境稳定的越南等国家加速转移的趋势。

越南政府将配套产业视为推动重点产业发展的基础力量，为经济结构向现代化转型并深度融入全球供应链作出贡献。因此，越南已出台并大力实施多项优惠与扶持政策，旨在鼓励对该领域的投资。



除了出台各项财政优惠政策外，越南还大力推进行政手续改革，实施国家单一窗口和东盟单一窗口制度，缩短审批和货物通关时间。同时，加快投资发展重点经济区内的工业园区、高新技术园区及配套产业专业园区的基础设施建设。



此外，越南也注重通过企业与培训机构的联合培训项目发展高技能人力资源，为精密机械、电子、制造等行业提供高质量劳动力。



国内外代表一致认为，在越南构建配套产业生态系统，不仅是国家工业化的基础，更是推动技术创新、创意和深度融合全球经济一体化的动力。（完）